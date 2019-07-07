Дионис Ченушэ: Cкорее всего, правящие партии померятся силами на местных выборах, которые неминуемо повлияют на внутреннее распределение сил

В интервью порталу ТРИБУНА, политолог Дионис Ченушэ говорил о июньских политических событиях, о влиянии внешнего фактора на нынешнюю власть, о том, как бы он охарактеризовал состав правительства Санду, какими могут быть результаты возможных досрочных парламентских выборов, а также о других важных вопросах.

T.: Г-н Ченушэ, как вы оцениваете июньские политические события?

Д.Ч.: Июньские события превзошли по своей динамике все то, что происходило в Молдове с 2014 года. Несмотря на продолжительные манипуляции ДПМ, с приходом к власти коалиции ПСРМ-«АКУМ», национальные политические процессы начали возвращаться в норму. Теперь все ждут обещанной «АКУМ» быстрой деолигархизации. Желая продемонстрировать другой стиль правления, правительство Майи Санду и парламентское большинство делают упор на прозрачность и ответственность. Это объясняет рост взаимодействия властей со СМИ и гражданским обществом, возрождение которого необходимо для восстановления доверия к госучреждениям. Более того, новое правительство жестко соблюдает свою повестку дня, исключая вопросы, которые могут повлиять на отношения внутри коалиции.

Т.: Насколько верны утверждения о том, что нынешняя правящая коалиция была создана по инициативе Запада и России?

Д.Ч.: Во время политических кризисов, когда события развиваются очень быстро, некоторые детали можно упустить из вида. Так появляются разнообразные мифы. Это объясняет широко распространенное мнение о том, что есть прямая связь между решением ПСРМ и «АКУМ» создать коалицию и влиянием России и Запада. На самом деле, чтобы выяснить, что же произошло в июне 2019 года, необходимо устранить все неточности. На начальном этапе кризиса, то есть 7-15 июня, западные силы исключали коалицию «АКУМ» с ДПМ, также как и сами представители блока, а единственным открытым сторонником коалиции ПСРМ с «АКУМ» была Россия, которая категорически хотела отстранения ДПМ от власти. Тем не менее, социалисты три месяца вели переговоры с демократами, вплоть до 6 июня. Это доказывает, что Москва вообще не пыталась помешать диалогу Додона с Плахотнюком, а наоборот, вела двойную игру. С одной стороны, она критиковала демократов, а с другой стороны, позволяла социалистам поддерживать в них надежду на коалицию. Нюансы были и при преодолении политического кризиса. Россия была первой внешней силой, которая поддержала коалицию ПСРМ – «АКУМ», так как это выводило из игры демократов, и укрепляло позиции социалистов, а косвенно и роль России. ЕС, США и другие внешние силы выразили поддержку новому правительству и парламентскому большинству только после России. Западные силы сделали упор на диалог между внутренними силами, чтобы избежать дестабилизации. Однако позиции США и Румынии были решающими для передачи ДПМ и Плахотнюком политической власти. Поэтому внешние силы повлияли на поведение политических партий, но никак не определили формата новой власти.

Т.: На ваш взгляд, насколько сильным будет влияние внешнего фактора на нынешнюю власть Республики Молдова?

Д.Ч.: Курс на европейскую интеграцию и реализацию положений Соглашения об ассоциации с ЕС сохранит весомое присутствие внешнего фактора. Наряду с этим, консенсус между ПСРМ и «АКУМ» открывает двери для постепенного восстановления отношений с Россией. С одной стороны, новая коалиция частично выводит из изоляции Игоря Додона, который будет более активно общаться с европейскими партнерами, а ПСРМ дает блоку «АКУМ» возможность общаться с Россией в экономической сфере. Геополитические особенности новой коалиции предотвратят отклонения в ту или иную сторону, поэтому внедрение Соглашения об ассоциации будет происходить наряду с активизацией диалога с Москвой.

T.: Как бы вы охарактеризовали состав правительства Санду?

Д.Ч.: Новое правительство является самым молодым по среднему возрасту и наиболее сбалансированным, с точки зрения гендерного равенства в политической истории страны. К этому можно добавить представительство диаспоры, которая составляет практически 1/3 состава кабинета министров. Правительство является динамичным и обладает отраслевыми знаниями, но не полностью владеет всеми аспектами работы государственной машины. Однако это можно интерпретировать как преимущество, потому что когда люди не принадлежат системе, они неподкупны, и им можно доверить внедрение реформ.

T.: Каковы должны быть приоритеты коалиции ПСРМ-«АКУМ»?

Д.Ч.: Думаю, что деолигархизации будет достаточно. Хотя, власть ни в коем случае не должна ограничиваться ликвидацией олигархического наследия Владимира Плахотнюка. Власть должна пресечь любые подобные случаи в будущем, и не ограничиваться только схемами, связанными с Плахотнюком и демократами.

T.: Как долго, по вашему мнению, продержится эта коалиция?

Д.Ч.: Это зависит от глубины реформ, потому что рано или поздно будут задеть интересы ПСРМ – связи с оффшорами, голосование молдавских мигрантов и др. Но не следует исключать, что интересы некоторых членов «АКУМ» могут совпасть с некоторыми интересами ПСРМ. Отказ от геополитики существенно укрепит коалицию, а диалог с НАТО, с одной стороны, и представительство Додона в ЕврАзЭС, с другой стороны, покажут, можно ли вообще преодолеть геополитические барьеры. В любом случае, коалиция может просуществовать, как минимум, до октябрьских местных выборов.

T.: Какая судьба ждет ДПМ без Влада Плахотнюка?

Д.Ч.: ДПМ без сильного лидера обречена. Поэтому любой новый руководитель партии должен либо радикально изменить стиль управления партией, либо сохранить старый, но уже без доступа к центральным публичным ресурсам, что неосуществимо. Исходя из этого, идея превращения ДПМ в социалистическую партию европейской направленности несостоятельна. Скорее всего, демократы изберут новое, молодое руководство, за спиной которого будут стоять все те же старые лидеры, в том числе Плахотнюк.

T.: Всеобщие местные выборы состоятся 20 октября. Как, по вашему мнению, последние политические события отразятся на их результатах?

Д.Ч.: Потеря рычагов воздействия на государственные ресурсы подорвет присутствие ДПМ на местах. Голоса избирателей ДПМ уйдут либо к партиям коалиции, либо к вернувшемуся Ренато Усатому. Пока неясно, к кому больше. Местные выборы также могут изменить соотношение сил в блоке «АКУМ», а это может возродить забытый дух соперничества.

T.: Каков может быть результат возможных досрочных парламентских выборов?

Д. Ч.: Вероятность досрочных выборов после событий 7-15 июня невелика. Во-первых, новая власть должна внести поправки в Кодекс о выборах. Вторая задача – реанимировать учреждения, из которых еще не ушли все элементы прежнего режима. На третьем месте – восстановление бюджетного баланса, в том числе путем получения внешней помощи. Слишком много дел, чтобы думать о досрочных выборах. Скорее всего, правящие партии померятся силами на местных выборах, которые неминуемо повлияют на внутреннее распределение сил.

Т.: Как, на ваш взгляд, будет выглядеть Молдова через 2 года?

Д. Ч.: За 2 года в Молдове все может измениться к лучшему, если к власти не придет очередной олигарх. Имидж страны будет зависеть от качества восстановления, консолидации и эффективности госучреждений. Задача-минимум – избежать политических кризисов, а еще обеспечить устойчивое реформирование правосудия, образования, социальной защиты, здравоохранения и общественного порядка.

Т.: Благодарим Вас.

Андриана Кептине