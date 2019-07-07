ТОП-10 самых активных политических деятелей июня

Портал ТРИБУНА продолжает публиковать ежемесячный условный рейтинг самых активных политических деятелей. На этот раз мы проанализируем активность политиков в июне.

1). Президент Игорь Додон

В июне глава государства провел 59 публичных мероприятий, став единственным политическим деятелем, который провел в среднем по два события в день.

2). Премьер Майя Санду

Несмотря на то, что Майя Санду не весь июнь была на должности премьер-министра, ей все-таки удалось провести в июне 29 публичных мероприятий. Средний показатель премьер-министра составил примерно одно мероприятие в день.

3). Партия «Платформа «Достоинство и правда»

Лишь на одно мероприятие меньше, то есть 28, провела в июне партия «Платформа «Достоинство и правда». Таким образом, ППДП провела в среднем по одному мероприятию в день.

4). Партия социалистов

В июне заметно активизировалась и Партия социалистов, которая провела 21 публичное мероприятие. Активизация ПСРМ объясняется, в том числе и приходом партии к власти.

5). Партия «Действие и солидарность»

На пятом месте в нашем рейтинге расположилась ПДС с 19 публичными мероприятиями. Став правящей партией, ПДС предпочла сосредоточиться на поддержке своего лидера Майи Санду, которая стала премьер-министром Республики Молдова.

6). Экс-премьер Павел Филип

Павел Филип начал месяц в качестве премьер-министра, поэтому многие мероприятия были проведены им именно в этом качестве. Всего, в июне их было 18.

7). Демократическая партия

В такой же ситуации была и Демократическая партия, которая также начала месяц с позиции правящего формирования. ДПМ провела в июне 17 публичных мероприятий.

8). Спикер Зинаида Гречаный

На восьмом месте в нашем рейтинге спикер парламента Зинаида Гречаный. За 20 дней на этой должности она провела 13 публичных мероприятий.

9). Партия «Шор» и «Наша Партия»

Партия «Шор» и «Наша Партия» разделяют девятое место в нашем рейтинге. Каждое политформирование провело в июне по три публичных мероприятия.

10). Либеральная партия

Завершает наш рейтинг Либеральная партия с двумя публичными мероприятиями, проведенными в июне.