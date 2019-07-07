Возможные сценарии проведения досрочных парламентских выборов

Нынешняя правящая коалиция была создана с одной целью – освободить государственные учреждения от режима, и создать нормальные условия для проведения свободных и честных выборов. Поэтому, у власти нет четкой программы правления, принципиальных взглядов на развитие основных отраслей, стратегий и долгосрочных планов. Вопрос в том, каков оптимальный срок для проведения досрочных парламентских выборов. И здесь есть несколько возможных сценариев событий.

Первый сценарий – одновременно с всеобщими местными выборами 20 октября 2019 года. Чтобы провести досрочные парламентские выборы в октябре, власти должны разработать четкий план неотложных мер, а также обеспечить оптимальные условия для проведения свободных и справедливых выборов. Для этого должен быть распущен парламент, и президент должен издать указ о назначении даты проведения выборов.

Второй сценарий – проведение досрочных парламентских выборов в конце февраля – начале марта. После всеобщих местных выборов должно пройти не менее 120 дней (предусмотренных законодательством), но в таком случае, правительство должно уйти в отставку до конца этого года, чтобы можно было инициировать процедуру досрочных выборов. Конечно, досрочные выборы могут быть проведены и в результате блокирования в течение трех месяцев деятельности законодательного органа, но это более сложная процедура.

Третий сценарий – допустим, президентские выборы состоятся в октябре 2020 года, как и в 2016 году. В таком случае, досрочные парламентские выборы могут быть организованы в любое время до июня следующего года, потому что между выборами должно быть минимум 120 дней.

Четвертый сценарий – досрочные парламентские выборы могут состояться в любое время до ноября 2020 года, но для этого потребуется, чтобы президентские выборы были «отложены» на максимально возможный срок, то есть до марта 2021 года. Это потому, что нынешний президент Игорь Додон был назначен в декабре 2016 года, а выборы должны быть организованы в течение максимум трех месяцев после истечения срока его полномочий.

Пятый сценарий – досрочные парламентские выборы могут быть организованы в любое время до марта 2021 года, однако обязательным условием будет их проведение наряду с президентскими выборами, если они состоятся в период с сентября 2020 по март 2021 года.

Это и есть пять возможных сценариев событий, исходя из сложившейся ситуации. Позже марта 2021 года не будет смысла проводить досрочные выборы, потому что парламент уже войдет во вторую половину срока своего мандата….

Если проанализировать эти пять сценариев с точки зрения противоречивости нынешней коалиции, учитывая ее состав, и тот факт, что коалиция была создана на краткосрочную перспективу, более подходящими являются сценарии 1 и 2. Посмотрим, какой сценарий событий выберет новая власть.

Думитру Спэтару