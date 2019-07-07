Петренко – Нэстасе: «Если вы не можете даже вокруг себя навести порядок, уйдите в отставку!»

Председатель партии Европейских Левых Молдовы Григорий Петренко на своей странице в Facebook прокомментировал заявления министра внутренних дел Андрея Нэстасе, сделанные последним в ходе передачи на одном из телеканалов.

«Посмотрел Андрея Нэстасе на передаче у Георге Гонца. Андрей Нэстасе, перед тем как в очередной раз, насупив бровки, говорить о том, что Плахотнюк будет арестован, арестуйте хотя бы одну шестёрку из его опг!

Вы даже уволить их не можете! Многие ушли в почётные отставки или на пенсию. Большинство на своих местах! Все члены опг Плахотнюка на свободе! Кое-кто продолжает работать в руководстве МВД в окружении Нэстасе!

Фредолин Лекарь, участвовавший в схемах контрабанды, которые разоблачил Георге Петик, продолжает руководить пограничной службой, а сам Петик, кандидат в депутаты от Платформа ДА, до сих пор в тюрьме!

Андрей Нэстасе, думаю, что напишу то, что уже многие хотят сказать вам в лицо. Вся эта беспомощность называется политической импотенцией! Если вы не можете даже вокруг себя навести порядок, уйдите в отставку! Вернитесь на крайний случай в парламент, пока не поздно. Там то уж точно можно брови грозные делать и пугать арестом Плахотнюка. Может быть опять поверят», написал Григорий Петренко.