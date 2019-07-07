Дерзкое ограбление банка в Кишиневе

Филиал одного из коммерческих банков в столичном секторе Буюканы подвергся нападению. Из камеры хранения исчезли ценности, документы и деньги. Источники в инспекторате полиции данного сектора рассказали для TV8, что ограбление провернули хорошо подготовленные люди, которые не оставили следов.

По словам источника, ограбление произошло примерно в 04.00 субботы, однако работники банка обнаружили это только утром – около 09.00. Были украдены целые боксы из камеры хранения.

– Они взломали камеру, вытащили боксы.

У них была техника, они были хорошо подготовлены. Не сработала сигнализация, абсолютно ничего. Никто ничего не видел, – отметил источник. Ко всему прочему, были отключены камеры видеонаблюдения. Таким образом, никаких подозреваемых пока нет. По словам одной из клиенток банка, о произошедшем ее известили лишь вчера вечером – посредством смс.

Женщина написала заявление в полицию с указанием того, что она хранила в учреждении. Сам банк четких объяснений не дает и не говорит, будут ли возвращены клиентам украденные ценности.

– Они знали обо всем с утра, но заставили нас ждать. Они несут ответственность за то, что произошло. Насколько я поняла, преимущественно, забрали боксы, в которых были деньги, – рассказала женщина. Пострадавшие намерены попросить помощи у президента.