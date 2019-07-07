7 болей, которые нельзя игнорировать

Обычно головная боль - это просто головная боль, а изжога является просто признаком того, что вы слишком увлекаетесь фаст-фудом. Но иногда за этими простыми недомоганиями скрываются более серьезные причины. Боль является предупреждающим сигналом, что что-то не так.

Часто вы знаете примерно, каковы причины этих болей. Но когда боль появляется неожиданно, длится дольше, чем обычно, или она иная, это повод обратиться за врачебной консультацией. И чем раньше, тем лучше. Специалисты предупреждают, что следующие ситуации нельзя оставлять без внимания и в таких случаях требуется консультация врача.

1. Боль в груди Недавние исследования показывают, что в случае сердечного приступа у женщин появляется больше симптомов, чем у мужчин. Но есть три явных базовых показателя, что-то не так, и они могут проявиться у обоих полов: сильная непреходящая боль в груди, одышка или любая боль, которая никогда прежде не возникала в верхней части тела. Если когда-нибудь вы или близкий человек испытывает такие ощущения, нужно немедленно вызвать скорую помощь.

2. Сильная головная боль Часто бывает, что это мигрени. Но если нет других симптомов (проблемы со зрением), внезапные и сильные головные боли могут сигнализировать об аневризме мозга. Аневризма может вызвать повреждение головного мозга за несколько минут. Опять же, следует сразу же вызвать скорую медицинскую помощь.

3. Зубная боль Вполне вероятно, что зубной нерв затронут из-за трещин в зубной эмали. Трещины нужно немедленно закрыть, чтобы бактерии полости рта не попали на нерв. И, конечно, если вы не хотите, чтобы инфекция распространилась по всему телу. Если зуб будет инфицирован, то нужно будет просверлить корневой канал, очистить его от бактерий и закрыть пломбой.

4. Острая боль в правой части тела Если после принятия обезболивающих вы не чувствуете себя лучше, сохраняется высокая температура и рвота, вероятно, у вас аппендицит. У женщин эти боли могут указывать на кисту яичника. В принципе, эти боли не опасны и исчезают сами по себе. Но если фолликул разорвется, это может вызвать мучительную боль. В обоих случаях вам нужно срочная операция. Аппендикулярный абсцесс может прорваться, а ножка кисты может перекрутиться, при этом блокируя приток крови к яичнику.

5. Абдоминальный дискомфорт, сопровождаемый вздутием живота и газами В последнее время вы чувствуете себя раздутой и нужно меньше, чем обычно, кусков пиццы, чтобы насытиться? Если появляются такие симптомы, в худшем случае это может быть рак яичников. В 2007 году Фонд исследования гинекологического рака провел ряд исследований в этой области и составил список ранних симптомов этой формы рака: боль в тазовой области и в животе, вздутие живота и сложности в питании. Если у вас часто повторяются эти симптомы, необходимо записаться на прием к гинекологу, чтобы выяснить причины происходящих изменений.

6. Боль в спине, сопровождаемая покалыванием в пальцах Если она появляется после того, как вы переставили мебель или провели насыщенную тренировку, то должны помочь противовоспалительные препараты. Но если они не помогают, то нужно обратиться к ортопеду. Могло произойти смещение диска (кольца, который действуют как губчатая подушка между позвонками), и защемление нерва. Без надлежащего быстрого лечения, появляется риск постоянного нервного расстройства.

7. Боль в ногах, сопровождаемая отеком Ваша нога более чувствительна в каких-то местах, опухшая, красная и горячая на ощупь? Это может быть тромбоз глубоких вен или, проще говоря, тромб. Не пытайтесь массировать это место, чтобы унять боль. Если тромб оторвется, он может достичь легких и блокировать дыхание. Позвоните своему врачу или лучше быстро пойдите к нему на прием. Он определит, если это тромб, и назначит необходимое лечение.