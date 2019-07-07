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Сценарий: Как снять генерального прокурора (Молдова-Фильм наблюдает...)
07.07.2019

Как снять с работы Генерального прокурора? Да очень просто! 
Берется посол США, приводится в Генпрокуратуру. Заводится в кабинет генпрокурора.

В это же время берутся - коалиционное правительство, парламенское большинство и богизбранный президент. Все вместе идут на цветочный рынок. Там они покупают много-много белых роз. И срочно - кто бегом, кто на машинах, кто на великах, кто на мопедах - несутся к Генпрокуратуре.

И вот как раз проходят заветные 15 минут с того момента, как посол США зашёл к генпрокурору. Именно поэтому посол уже выходит из кабинета. Двери широко открыты. Всем видно, что чудо случилось. Кабинет пуст. Кресло генпрокурора свободно.

Возбужденные члены коалиции осыпают посла США букетами белых роз. МВД и пограничная полиция сообщают, что гражданин Хорунжен не пересекал границу Молдовы и потому, возможно, находится в Майами! А Jurnal-tv победно заявляет, что в Кишиневе наконец-то завершена революция роз.

Как вам сценарий? Только честно!

Марк ТКАЧУК

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