Павел Филип пообещал «развязать язык»

Экс-премьер обещает скандальные разоблачения?

Павел Филип был приглашён в качестве собеседника на телеканал 21, где, к удивлению многих, заговорил на русском языке (думается, многие впервые услышали Филипа разговаривающим по-русски). Впрочем, честно говоря, говорит по-русски Филип достаточно средне.

Он заявил, что когда-нибудь обязательно расскажет много интересных подробностей о всех тех, кто сейчас, по словам Филипа, забыл о своей былой преданности ДПМ и нещадно критикует партию. Всем им, уверен Филип, когда-нибудь станет стыдно:

- У меня когда-нибудь развяжется язык, потому что я знаю очень много о тех людях, которые сегодня критикуют ДПМ, об их принципах, с которыми они находились в демократической партии, о ценностях, и о многом другом, но сегодня я говорить не буду, потому что, опять же, если вы хотите быть откровенным, то надо быть откровенным до конца, - заявил экс-премьер.