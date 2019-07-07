Павел Филип пообещал «развязать язык»

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Экс-премьер обещает скандальные разоблачения?
Он заявил, что когда-нибудь обязательно расскажет много интересных подробностей о всех тех, кто сейчас, по словам Филипа, забыл о своей былой преданности ДПМ и нещадно критикует партию. Всем им, уверен Филип, когда-нибудь станет стыдно:
- У меня когда-нибудь развяжется язык, потому что я знаю очень много о тех людях, которые сегодня критикуют ДПМ, об их принципах, с которыми они находились в демократической партии, о ценностях, и о многом другом, но сегодня я говорить не буду, потому что, опять же, если вы хотите быть откровенным, то надо быть откровенным до конца, - заявил экс-премьер.
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