Павел Филип пояснил, почему из компьютеров правительства была удалена вся информация

Удалили, но не стёрли, говорит экс-премьер. Павел Филип дал понять, что вся информация с компьютеров правительства по-прежнему доступна, несмотря на то, что ранее сообщалось, что она была удалена. Филип, бывший в своё время министром информационных технологий, заявил, что информация находится в так называемом "облаке" - сервере с данными, к которому можно получить доступ.

- Что они собирались увидеть на моем компьютере – семейные фотографии, личные документы? Кстати, я пришел в правительство со своим компьютером и ушел с ним, а люди не понимают, они думают, что все хранится на этих компьютерах и все было удалено, а в правительстве ничего не осталось. Там все есть, - заявил Филип в рамках телепередачи на телеканале TVC21.

В то же время Филип подтвердил, что он работал со своего компьютера и забрал его, покидая правительство. Напомним, что вечером 14-го июня в сети появилась видеозапись с эвакуацией предметов из офиса Филипа - некий мужчина забрал себе кресло, на котором восседал экс-премьер.