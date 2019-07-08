«Тактическая болезнь» Харунжена - скандальный генпрокурор отчаянно пытается выйти из опасной зоны «обстрела»

Его отставки хотят практически все. Пока ещё действующий генпрокурор Эдуард Харунжен чувствует, что за ним идут буквально по пятам, требу я от него подать в отставку. Харунжен отчаянно пытается сопротивляться неизбежному, применяя для этого весь тактический арсенал.

Так, политический аналитик Штефан Глигор написал, что генпрокурор внезапно "заболел" - его, якобы, госпитализировали в секцию кардиологии. Глигор пояснил, зачем ему это потребовалось:

- Мне сообщили, что генпрокурора интернировали в больницу, в секцию кардиологии. Насколько я могу понять, он надеется на следующий ход - опротестовать своё грядущее увольнение под предлогом того, что он был на больничном и его не имели права увольнять, - думает Григор, слова которого приводит телеканал ProTV.