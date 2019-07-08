Важные изменения в процедуре получения российского гражданства - срок трудовой деятельности уменьшен с трёх лет до года

Закон ждали многие мигранты. Новость, которая затрагивает и молдавских мигрантов - Владимир Путин, президент Российской Федерации, подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства мигрантам.

Теперь для них сокращён срок трудовой деятельности - если ранее им надлежало трудиться не менее трёх лет для права на получение российского паспорта, то теперь срок сокращён до одного года. Впрочем, это касается лишь представителей 74 профессий, которые перечислены в специальном перечне.

Исключён и непростой для мигрантов пункт - проживание "по виду на жительство" в течение не менее чем пяти лет, сообщает портал visa.md. Как обычно, новый указ вступит в силу спустя три месяца после подписания.