Человек недели – бывший председатель центральной избирательной комиссии Алина Руссу

На этой неделе Алина Руссу объявила об отставке с должности председателя Центральной избирательной комиссии. Несмотря на то, что представители новой власти не раз требовали отставки членов и руководства ЦИК, объявление Алины Руссу многих застало врасплох.

Она объяснила свое решение тем, что не согласна с законодательными изменениями, касающимися деятельности ЦИК, и поэтому выбрала почетный способ уйти с должности. Так Алина Руссу доказала, что не держится за должность, у нее есть свои принципы, и если у новой власти другие взгляды на деятельность ЦИК, она не будет препятствовать их внедрению.

В отличие от других государственных чиновников, Алина Руссу решила уйти с поста с достоинством, и это, безусловно, пойдет ей на пользу в ее дальнейшей карьере.

ТРИБУНА уточняет: В 1998 году Алина Руссу окончила юридический факультет Государственного университета Молдовы и получила степень лиценциата в области права. В 2003-2004 гг. окончила магистратуру в области международного публичного права на юридическом факультете Академии публичного управления при президенте Республики Молдова. В 1996-2010 гг. участвовала в различных национальных и международных исследованиях и семинарах в области права (Университет в поддержку демократии (UniDem) под эгидой Венецианской комиссии (Триесте, Италия); Центр передовых исследований им. Роберта Шумана (Страсбург, Франция) и т. д.).

Ее первым местом работы стала должность юридического помощника Международного центра по поддержке творчества журналистов (1997-1998). В 1998 году начинает работать в президентуре РМ, где до 2009 года занимает различные должности: референта, главного консультанта Службы документов Аппарата президента РМ; начальника Службы организационной поддержки Главного управления Аппарата президента РМ; заместителя начальника Главного управления Аппарата президента РМ; начальника Главного управления Аппарата президента РМ.

С сентября 2009 года работает в парламенте РМ. До сентября 2014 года занимала должность главного консультанта фракции ПКРМ в Парламенте XVIII и XIX созывов. С апреля 2015 года и до настоящего времени возглавляла кабинет председателя фракции ПКРМ в парламенте. У Алины Руссу есть опыт работы в ЦИК. В период парламентских выборов от 30 ноября 2014 года, и всеобщих местных выборов 2015 года она была представителем, наделенным правом консультативного голоса, при Центральной избирательной комиссии.