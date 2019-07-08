Санду планирует встретиться с Зеленским и Меркель

Молдавский премьер Майя Санду отправляется с официальным визитом в Киев и Берлин, где у нее запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Следующие мои официальные визиты в качестве премьер-министра совершу в Киев 11 июля и в Берлин 16 июля», — сообщила глава молдавского кабмина на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила президента Украины за приглашение и готовность провести эту встречу так скоро.

По мнению Санду, у Украины и Молдовы схожий политический опыт, особенно в борьбе с коррупцией и в построении демократической и функциональной государственности, ориентированной на потребности граждан. Кроме того, как считает молдавский премьер, обе страны преследуют одну и ту же цель — европейскую интеграцию.

«Благодарю немецкого канцлера Ангелу Меркель за приглашение совершить визит в Берлин в первые недели мандата, а также за постоянную поддержку Германии гражданам Молдовы», — отметила Санду.

Свой первый официальный зарубежный визит в качестве молдавского премьера Санду совершила 2 июля в Бухарест, где она пообщалась с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и главой правительства Виорикой Дэнчилэ. Затем Санду отправилась в Брюссель, где провела целую серию встреч с европейскими чиновниками, среди которых еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Йоханнес Хан, председатель Евросовета Дональд Туск, вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.