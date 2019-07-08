«Туркменский» рекорд Гагаузии. Что не так с успехом Ирины Влах на выборах башкана?

«... Гагаузская автономия, разумеется, не азиатская деспотия, но зафиксированный на башканских выборах «туркменский» рекорд является своеобразным «звоночком» о том, что это не только успех, но и сомнительная характеристика местного общественно-политического ландшафта....»

Более 91% голосов, полученных Ириной Влах по итогам выборов башкана, слишком символичны, что бы говорить лишь о её победе. Это одновременно и приговор гагаузской оппозиции, и характеристика со множественными знаками вопроса самой политической системы автономии. Очевидным бенефициаром сложившейся ситуации является сама переизбранная глава региона. Она получила все козыри для переформатирования властной вертикали и обеспечения политического будущего своей команды. Вместе с тем, отсутствие оппонентов и одиночество Влах на властном олимпе автономии имеет и свои риски, как для неё самой, так и для региона.

«Туркменский» рекорд

Согласно данным ЦИК Гагаузии, Ирина Влах на выборах башкана 30 июня получила в свою поддержку 91,27% голосов. Спустя несколько дней после оглашения результатов, занявший второе место кандидат Сергей Чимпоеш подал в Апелляционную палату Комрата заявление об опротестовании результатов выборов. По его словам, на выборах была недостаточная явка избирателей и их нужно признать несостоявшимися. Этот шаг мало на что сможет повлиять, поскольку даже в случае повторных выборов, на которых требования по явке будут ниже, итоговый расклад всё равно будет в пользу Влах.

С точки зрения электоральной статистики результат переизбранного башкана - это безусловный успех. Таких цифр не удавалось получить даже Александру Лукашенко и Ильхаму Алиеву. Единственными из постсоветских государственных деятелей, кто добивался похожего результата на выборах, были «отцы» туркменского народа Ниязов и Бердымухамедов.

Гагаузия, разумеется, не азиатская деспотия, но зафиксированный на башканских выборах «туркменский» рекорд является своеобразным «звоночком» о том, что это не только успех, но и сомнительная характеристика местного общественно-политического ландшафта. Очевидно, что в гагаузской политике наблюдается острый дефицит демократической конкуренции и плюрализма – явление уникальное для региона.

Здесь всегда бурлили политические страсти, не всегда приемлемые по форме, но однозначно позитивные с точки зрения политического процесса и формирования новой политической элиты. Сама нынешняя правящая команда – результат острой политической борьбы 2010-2015 гг. Отсутствие сильной оппозиции сегодня может стать началом политического застоя со всеми вытекающими последствиями – от злоупотребления властью до снижения качества принимаемых решений.

Вакансия «оппозиционер»

С другой стороны, с точки зрения законодательства и формальных правил, все политики автономии имеют равные возможности. Местная оппозиция располагает финансовыми ресурсами или имеет состоятельных спонсоров, может свободно противостоять властной пропаганде и через собственные газеты и общественное телевидение указывать на ошибки власти. Что они непрерывно и делали. И если при всём при этом девять из десяти пришедших на выборы жителей автономии отдали предпочтение политике действующей власти и отвергли альтернативу оппозиционеров, то проблему стоит искать, в первую очередь, в самих оппозиционерах.

После башканских выборов, зафиксировавших разгром команды Николая Дудогло, претендовавшего до этого на роль главного гагаузского оппозиционера, но так и не решившегося участвовать в электоральной гонке, справедливым будет задаться вопросом: а существует ли вообще какая-нибудь оппозиция у действующего башкана? Сергей Чимпоеш, набравший 30 числа около 7% голосов, невольно подхватил звание главного оппонента властей. В будущем он может постараться закрепить за собой этот имидж и расширить своё влияние. Но пока что ни командой, ни способностью сформулировать позитивную альтернативу он не обладает. Поэтому место системной оппозиции сегодня в Гагаузии, скорее, вакантно. А пока она будет формироваться, Влах придётся «довольствоваться» лишь критикой общественных активистов, блогеров и анонимов из интернета.

Борьба за новые поколения

Проблему отсутствия конкурентов действующего башкана принято связывать с отсутствием институционализированной политической борьбы в автономии. Иными словами, отсутствие региональных партий ограничивает возможности созревания местной политической элиты. Это логичный аргумент, но не решающий. В конце концов, ещё пять лет назад местные политические группы успешно мимикрировали под общественные организации и в регионе была хотя бы видимость конкуренции. Сейчас нет и этого.

В качестве первопричины стоит обратить внимание на демографический фактор. Основная масса выезжающих на заработки за рубеж жителей – активные люди молодого и среднего возраста. Именно из этой категории населения, обычно, вырастают политические лидеры, но именно она на сегодняшний день является самой малопредставительной, уступая молодым поколениям и людям предпенсионного и пенсионного возраста.

С большинством жителей старшего поколения, которые составляют большую часть электората, Влах смогла наладить успешную коммуникацию. Она добилась их лояльности и вряд ли кто-то сможет ей составить в этом конкуренцию, особенно если речь идёт о молодых деятелях. Таким образом, появление серьёзного конкурента действующего башкана осложняется двумя моментами: во-первых, демографическая группа, откуда могут выйти потенциальные лидеры, является самой непредставительной. И, во-вторых, те немногочисленные молодые политики, которые могут появиться в Гагаузии, должны будут решить крайне сложную для них политтехнологическую задачу - подобрать правильный язык общения с возрастным электоратом, обладающим специфичными интересами и инертностью мышления.

Вместе с тем, пока не завоёванной остаётся молодая часть гагаузского общества. На последних выборах команда Ирины Влах предпринимала попытки заручится поддержкой новых поколений и этому был посвящён целый ряд предвыборных акций. Но в целом, эта адресная группа была не главной в избирательной стратегии. Поэтому, если в Гагаузии и может возникнуть реальная конкуренция за электорат, то она будет происходить, скорее всего, на этом фронте. Претендентов на кресло башкана в ближайшее время она вряд ли выявит. Но на местном уровне «свежая кровь» в гагаузской политике может появиться.

Вячеслав Крачун