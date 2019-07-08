Полиция хочет ужесточить законодательство в отношении безопасности банков

Полиция Республики Молдова призывает государственные органы ужесточить законодательство в отношении норм безопасности коммерческих банков. Призыв связан с кражей, совершенной в филиале Кишинев-Буюкань КБ „Moldova Agroindbank”, расположенном на ул. Ион Крянгэ 78, где было установлено, что не были приняты все меры безопасности для предотвращения такого факта, передает IPN.

Согласно сообщению полиции, до сих пор было установлено, что в ночь с 5 на 6 июля 2019 года из филиала Кишинэу-Буюкань КБ „Moldova Agroindbank”, расположенного по ул. Ион Крянгэ 78 в муниципии Кишинев, из специально оборудованной комнаты для хранения кассет безопасности, неизвестные похитили из 84 индивидуальных кассет финансовые средства, материальные ценности, ювелирные изделия и документы, после чего покинули место преступления.

В сообщении отмечается, что звонок в полицию поступил 6 июля в 09.15, через несколько часов после совершения преступления, сообщив о краже из банка. Полиция установила, что преступники проникли в банк, вырубив решетки с окна а также повредив замок в специально оборудованной комнате. К настоящему времени обратился 31 человек, пострадавший в данном случае, и был установлен материальный ущерб на общую сумму 29 431 840 леев.

„Тот факт, что в филиале не были приняты все необходимые меры безопасности для предотвращения подобных случаев, свидетельствует о полном отсутствии озабоченности со стороны коммерческого предприятия, а также учреждений, ответственных за внедрение стандартов безопасности в финансово-банковской системе”, говорится в сообщении правоохранительных органов.

В сообщении отмечается также, что полиция обратится к уполномоченным госучреждениям с целью срочного ужесточения нормативной базы в отношении систем безопасности, используемых коммерческими банками Республики Молдова, в том числе во избежание повторения подобных фактов.

Из первого расследования следует, что преступление было запланировано задолго до его совершения. Было возбуждено уголовное дело в соответствии с положениями ст. 186 п. 5 Уголовного кодекса Республики Молдова „Кража в особо крупных размерах”, а для установления всех обстоятельств и потенциальных преступников была сформирована рабочая группа, в которую входят офицеры Национального инспектората по расследованию, Управления полиции мун. Кишинев и полицейские Инспектората полиции сектора Буюкань, сообщает цитируемый источник.

Далее орган уголовного преследования расследует дело и проинформирует об обстоятельствах дела общественность, не ставя под угрозу продолжающееся расследование, при строгом соблюдении законодательных положений в этом отношении.

В то же время Министерство внутренних дел обращается ко всем уполномоченным государственным учреждениям, особенно Генеральной прокуратуре и Нацбанку Молдовы, с призывом поддержать следствие при соблюдении принципа лояльного сотрудничества между государственными учреждениями.