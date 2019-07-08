Вячеслав Платон обратился с открытым письмом к руководству Молдовы

Предприниматель Вячеслав Платон, осужденный за финансовые махинации, обратился через facebook с открытым письмом к президенту Молдовы Игорю Додону, председателю парламента Зинаиде Гречаный и премьер-министру Майе Санду.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», он считает, что на его месте мог оказаться каждый, «обвиненный в самых нелепых грехах».

«Теперь настал момент истины, а справедливость и закон должны быть единственным мерилом помыслов и поступков. К сожалению, я столкнулся с попытками Плахотнюка и его оставшихся приспешников влиять на судей по моим судебным процессам. Методы у них все те же: компромат, шантаж, подкуп, манипуляции. В ситуации, когда в судейском корпусе царит растерянность и неразбериха, влияние Плахотнюка все еще сильно», - написал Платон.

Он призвал оградить судей, рассматривающих его дело, от «нажима Плахотнюка и его людей и обеспечить верховенство закона и права», отметиа, что «его дело, признанно Государственным Департаментом США политическим».

«Мне не нужны поблажки, лояльное отношение, даже предусмотренное законом, в случае сомнений, привилегированное отношение к обвиняемому. Мне требуется жесткое следование букве и духу закона. В связи с неординарностью моего дела и наличием теневых участников, считаю вмешательство руководителей государства с целью обеспечить справедливость и транспарентность процесса чрезвычайно уместным», - говорится в обращении.

Справка «ИНФОТАГ»: Платон был арестован 25 июля 2016 г. в Киеве и выдан молдавским властям, объявившим его в международный розыск. Суд признал Платона в хищении из Banca de Economii 800 млн. леев и приговорил к 18 годам заключения. В декабре 2017 г. Платон получил еще 12 лет за причастность «к хищениям активов трех страховых компаний в 205 млн. леев». По совокупности решений судов, он отбывает наказание на 25 лет лишения свободы.