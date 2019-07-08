Молдавская телезвезда Морарь объяснила появление лишних килограммов...

Наталья рассказала, что в последнее время ей все чаще задают «бестактный» вопрос об «интересном положении».

Телезвезда Морарь – человек публичный и, местами, даже известный. Именно по этой причине ей не стоит обижаться, когда читатели ее страницы в Фэйсбуке начинают задавать «бестактные» вопросы. Самый популярный в последнее время: «Вы не беременны, Наталья?» дело в том, что на фотографиях, которые она выкладывает в последние дни на своей страничке, ясно видно: телеведущая серьезно набрала вес.

В итоге, это заставило Наталью публично ответить на «волнующий» граждан вопрос.

«За последние шесть месяцев меня десятки раз спрашивали, не беременна ли я (отсутствие такта в наших людях - особая тема). Так случилось, что эти лишние килограммы я больше не могу скрывать. Каждый раз такие вопросы вызывали у меня разочарование и делали меня еще сильнее. Но мне повезло, что я смогла преодолеть эту проблему и понять, что это такое (я не человек, который всегда ест пиццу с колой, я веду здоровый образ жизни).

Недавно я выяснила причину проблемы - это гормон кортизол, так называемый гормон стресса, уровень которого чрезвычайно высок в моем организме. Да, моя жизнь из-за работы и того, что мне пришлось пережить в последние два года, - это постоянный стресс, и в какой-то момент тело сдалось. Потому что мы живые люди, а не машины, которые можно бесконечно эксплуатировать.

Я должна бороться с этим гормоном стресса и его возможными последствиями, менее приятными, чем лишние килограммы, с помощью двух существующих путей - мелатонина и серотонина. Первый путь определенно закрыт для меня, потому что это гормон, который образуется во время сна между 21:00 и 01:00, когда я работаю.

Вот почему я оставила все и приехала на море за моей дозой серотонина - по крайней мере, на три дня.», - написала она на странице в ФБ.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ