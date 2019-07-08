Помогите найти, просят жена и дочь: В Кишиневе пропал мужчина

В СМИ обратились члены его семьи с просьбой распространить его фото и данные.

В Кишиневе пропал мужчина, несколько дней назад не вернувшийся домой.

В СМИ обратились члены его семьи с просьбой распространить его фото и данные. Любая информация существенно облегчит поиски пропавшего супруга и отца.

Мужчине 59 лет, зовут Александр и проживает в столичном секторе Ботаника по ул. Гренобля 130\3. Вышел из дома 3 июля и до сих пор о нем ничего не известно.

В тот день Александр был одет в темные брюки, коричневую футболку, был обут в коричневую кожаную обувь. Если вы узнали мужчину с фото и у вас есть какая-либо информация о нем, просьба позвонить по одному из телефонов:

0 78 945 937 — Настя

0 68 988 320 — Светлана