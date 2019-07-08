Руководство MAIB высказалось по поводу ограбления банка

Компания хочет прозрачное расследование. В ночь на шестое июля в Кишинёве был ограблен банк, сумма похищенных средств исчисляется миллионами леев. Понимая, что подобный инцидент бросает тень на всю систему безопасности и может обеспокоить всех клиентов, а не только пострадавших, руководство банка выпустило пресс-релиз, который был прислан в нашу редакцию. В нём выражается полная уверенность в общей безопасности всей банковской системы MAIB, а также содержится призыв к корректному освещению всей ситуации.

- Относительно информации, опубликованной некоторыми СМИ, об инциденте, произошедшем 6 июля 2019, в отделении Кишинэу-Буюкань Moldova Agroindbank-а, делаем следующие разъяснения:

1. Банк обладает одним из самых комплексных систем безопасности, в том числе в отделении Кишинэу-Буюкань. Стандарты и требования безопасности были полностью соблюдены, что известно и правоохранительным органам.

2. Компания, которая предоставляет банку услуги по безопасности, лицензирована Министерством Внутренних Дел, соответствует стандартам, установленным условиями лицензирования.

3. Обвинение, выдвинутое банку, что он продемонстрировал «полное отсутствие [...] озабоченности по внедрению стандартов безопасности в банковской финансовой системе», не соответствует действительности. Банк строго соблюдает обязательства соблюдения существующих стандартов в этой области, и лицензия, предоставленная Министерством Внутренних Дел компании, предоставляющей услуги безопасности, подтверждает этот факт.

4. Принимая во внимание, что расследование находится на начальной стадии и проведение индивидуальных слушаний клиентов только началось, преждевременно указывать точную сумму убытков.

В контексте вышесказанного, мы выступаем за эквидистантное отражение темы в средствах массовой информации. Мы рассчитываем на справедливое, объективное, прозрачное и эффективное расследование дела с целью задержания виновных и возмещения ущерба в кратчайшие сроки.

MAIB продемонстрировал полную открытость для сотрудничества со следственными органами и заявляет о своей готовности предоставления необходимой информации, для оперативного выяснения всех обстоятельств.