Во вторник парламент начнет процедуру отстранения Харунжена от должности генпрокурора

Во вторник парламент соберется на заседание, чтобы начать процедуру отстранения Эдуарда Харунжена от должности генерального прокурора страны. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил на своей странице в facebook президент Игорь Додон.

Он напомнил, что "прошло уже больше месяца с тех пор, как всё молдавское общество, руководство парламента и правительства попросили господина Харунжена уйти в отставку достойно".

"В отличие от других высокопоставленных должностных лиц страны нынешний генеральный прокурор, назначенный на этот пост в весьма сомнительных с точки зрения законности обстоятельствах, так и не нашел в себе смелости уйти. С самого момента его назначения на эту должность я опротестовал процедуру, по которой г-н Харунжен стал генпрокурором", - подчеркнул Додон.

Он заявил, что согласно законодательству, сразу после осуществления процедур законодательного характера будет готов подписать указ об отставке генпрокурора.

"Восстановление и укрепление правового государства в Республике Молдова - приоритет номер один для нас, и любые попытки подорвать этот процесс будут решительно пресечены", - заявил Додон.

Между тем Харунжен лег в больницу, чтобы избежать отставки. Об этом сообщил на своей странице в Facebook гражданский активист, адвокат Штефан Глигор. "Мне сообщили, что Харунжен был помещен в кардиологическое отделение больницы госканцелярии, - написал он. - Насколько я понимаю, он рассчитывает на то, что сможет опротестовать свое возможное освобождение от должности, ссылаясь на отпуск по болезни".

Другие источники также подтвердили, что Харунжен лег в больницу в минувшую субботу с жалобами на сердце. Пользователи социальных сетей считают, что он госпитализирован по согласованию с руководством Демпартии: кардиологическим отделением больницы госканцелярии руководит Аурелия Рэдукан - супруга бывшего депутата ДПМ Марчела Рэдукана, который в ноябре прошлого года был назначен директором совета по конкуренции.

Вице-председатель парламента Александру Слусарь потребовал отставки Рэдукана. Он объяснил это тем, что совет не принимает мер по пресечению картельных сговоров и поощряет нелояльную конкуренцию. Слусарь отметил, что в середине мая цена на нефть упала на 15 процентов, а в Молдове она практически не изменилась.

В социальных сетях уже более 10 тысяч граждан Молдавии подписали петицию об отставке генпрокурора, однако он заявил, что "не намерен поддаваться влиянию извне".