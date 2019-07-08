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Общество
В Молдове закончилось лето: Июль будет самым холодным месяцем за долгие годы наблюдения синоптиков
08.07.2019

Те, кто скучал по прохладе, можем поздравить, остальным остается только горевать.

Если эти заметки читает тот, кто выл неделю назад от ужасной жары, знайте: это вы накаркали! Ладно, шутка, конечно, но, тем не менее, на 10-15 дней Молдова превратится в островок почти осени.

Сегодня, в понедельник 8 июля, вы уже это почувствовали (за окном в полдень было всего 20 градусов тепла), но прохладная (некоторый называют ее комфортной) погода сохранится и в последующие сутки.

Со вторника, 9 июля, и до конца недели будет слегка теплее, чем в понедельник – аж плюс 22-23 градуса выше нуля, будет ясно. Осадки в виде небольшого дождя ожидаются в пятницу и субботу.

По прогнозам синоптиков, жара вернется в Молдову 19-20 июля, но и она не буде превышать 31-32 градусов выше нуля. Есть подозрение, что нынешний июлю станет в итоге самым холодным месяцев за последние 10 лети наблюдений. Ну и ладно, пусть жарко будет на море!

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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