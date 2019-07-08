Сам принятый ранее парламентом нашумевший так называемый закон о пропаганде не запрещает трансляцию российских новостей.

Запрет на трансляцию в Молдове российских новостей и политических ток-шоу ввел не парламент республики, а Координационный совет по телевидению и радио (КСТР). Об этом заявил председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, делам молодежи, спорта и СМИ Адриан Лебединский, выступая в программе «Механизм действия с Еленой Левицкой-Пахомовой» на телеканале НТВ-Молдова, передает Noi.md. Он отметил, что КСТР превысил свои полномочия.

«В 2017 году парламент принял так называемый закон о пропаганде, но депутатам парламента хватило мудрости написать в законе, что разрешается передача информационных и информационно-аналитических и политических программ, созданных в Европейском союзе, США и Канаде. Они ничего не говорили о том, что запрещено транслировать российские или другие каналы, а КСТР же взял все в свои руки и начал «рубить с плеча», постановив, что запрещается показывать любые другие передачи кроме указанных им. КСТР принял свое решение 15 января 2018 г. для того, чтобы полностью закрыть трансляцию российских новостей и политических ток-шоу. На основании этого решения несколько каналов впоследствии были наказаны. У нас очень сильные подозрения, что в КСТР не справлялись со своей работой и были в схеме по захвату государства», - подчеркнул Адриан Лебединский.

Он еще раз отметил, что сам принятый ранее парламентом нашумевший так называемый закон о пропаганде не запрещает трансляцию российских новостей и политических ток-шоу, и КСТР нужно разобраться насколько законным было решение самого совета, и предложить парламенту пересмотреть норму в новом Кодексе о ТВ и радио.

По словам Адриана Лебединского, при профильной парламентской комиссии была создана рабочая группа, которая будет заниматься мониторингом и изучением того, как работал на протяжении всего времени КСТР, Наблюдательный совет общественного телевидения и радио и другие органы, связанные со СМИ.

В числе прочего будут обсуждаться проблемы достоверного измерения рейтингов телеканалов, проблемы рекламы, вопросы нарушений, выявленных ранее Счетной палатой и тд. Как отметил Адриан Лебединский, профильная комиссия выработает по итогам рассмотрения существующих проблем меры для их разрешения.

Кроме того, представителей электронных СМИ попросили в ближайшее время направить предложения по возможным изменениям в законодательстве для того, чтобы телевидение и радио могли объективно работать и иметь равные права на этом поле.