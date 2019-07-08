Бывший министр финансов стал советником президента

Бывший министр финансов Ион Кику стал советником президента. Как передает агентство "ИНФОТАГ", указ об этом подписал в понедельник президент Игорь Додон.

На своей странице в facebook он выразил удовлетворение тем, что Кику принял это предложение: "Неоднократно и публично давал высокие оценки его усилиям, направленным на повышение эффективности бюджетно-налоговой системы. Я основывался при этом на опыте совместной работы с господином Кику в 2005-2009 гг. в правительстве Зинаиды Гречаный. Накопленный в те годы опыт, а также деятельность Иона Кику во Всемирном Банке на протяжении многих лет - это именно те основания, которые позволили мне без колебаний одобрить его назначение на пост министра в декабре 2018 г. Несмотря на многие вызовы в бюджетной сфере за этот период, господин Кику вместе с командой профессионалов министерства сумел сохранить стабильность бюджетно-фискальной системы".

Додон сообщил, что обсудил с Кику "вызовы для нынешней системы, связанные со спецификой 2019 г., в том числе необходимость проведения бюджетно-налоговой политики с целью повышения конкурентоспособности экономики, успешное внедрение закона о зарплате в публичном секторе, а также другие назревшие реформы финансово-банковского сектора".

Ранее политологи утверждали, что Кику рассматривался в качестве главного кандидата на пост премьер-министра в случае создания коалиционного правительства Партии социалистов Додона и ДПМ олигарха Владимира Плахотнюка. Однако в последний момент Додон и Плахотнюк не смогли договориться, и ПСРМ сформировала парламентское большинство с правым блоком ACUM.