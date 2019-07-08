Цырдя: Что показал нам отчет “Kroll-2”, и за что компании заплатили миллион евро?

Документ не дает других важных деталей и фактически отмывает главных бенефициаров кражи и их пособников.

Отчет “Kroll-2” почти ничего не показал, кроме того, что главный исполнитель крупной банковской кражи Илан Шор, и того факта, что украли не $1 млрд., а $3 млрд., но документ не дает других важных деталей и фактически отмывает главных бенефициаров кражи и их пособников, которые заказали компании Kroll и заплатили за него миллион евро. Такое мнение высказал депутат парламента от Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя, передает Noi.md.

«Что показал нам отчет Kroll-2? Почти ничего, кроме того, что главный исполнитель кражи – Шор. Ну и факта, что украли не $1 млрд., а $3 млрд. Кто конкретно украл 3 миллиарда? Неясно. Где миллиард? Черт его знает. Можно ли вернуть? Неизвестно. К кому обратиться – имена менеджеров, банков, номера счетов – тоже ничего!», - написал он на своей странице в соцсети.

«За что тогда заплатили компании миллион евро? Отвечу.

1. 4 года прокуратура ничего не делала – ждала отчет “Кролл”.

2. Пока шло расследование “Кролл”, Шор и другие имели возможность спрятать деньги…А “Кролл” косвенно помогал им в этом!

3. Отчет заказал Нацбанк ДПМ, котoрый сам был соучастником кражи. Он же представил информацию. Информации от ФБР, ФСБ, Европол и т.д. – в отчете нет.

4. Теперь вы понимаете, почему отчет “Кролл” полностью отмыл Плахотнюка, Канду, Лянкэ, Дрэгуцану, Гурина. Они – не при делах!», - продолжил далее Богдан Цырдя.

«А ведь Платон предоставил документы, что он покупал у Плахотнюка банковские акции, которые были украдены у Цоп…А потом проданы Шору. А ведь супруга губернатора Нацбанка Дрэгуцану…стала депутатом ДПМ! Сам Дрэгуцану получил премию в размере 600.000 леев! А ведь Лянкэ выдал госгарантии под 13 млрд.леев! Потом стал вице-премьером в правительстве ДПМ.

Премьер К.Габурич, который выделил 5.3 млрд. леев банкам Шора, стал министром экономики от ДПМ! Бриде, чья фирма провела Аудит в ВЕМ и не нашла там проблем, стал министром экономики ДПМ! Канду, чья подпись стоит под госгарантиями, чуть было не стал членом комиссии по расследованию кражи! Какие еще нужны аргументы? Все логично. Они заказали отчет. Как их можно обвинить после этого?», - задал риторический вопрос депутат от ПСРМ.