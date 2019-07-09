Майя Санду – премьер с самыми скромными доходами в истории Молдовы

Согласно декларации о доходах и имуществе за 2018 года, Майя Санду оказалась самой скромной среди молдавских чиновников.

Вчера, 8 июля, Майя Санду сообщила об уходе с депутатской должности и опубликовала официальную декларацию о своих доходах за прошлый год. Так, согласно декларации, годовые доходы премьер-министра составили всего 11 792 молдавских леев – примерно две средних зарплаты по экономике.

В минувшем году Санду заработала 500 румынских леев за участие в научной конференции в Национальном театре Иоан Лука Караджале в Бухаресте. Еще 538 долларов США глава правительства получила в качестве процента по вкладу в банке Bank-Fund Staff Federal Credit Union.

Кроме того, в декларации Майи Санду указана квартира площадью 75 кв. м, приобретенная в 2003 году, стоимостью 440 114 леев, а также автомобиль марки Toyota RAV4 2007 года, приобретенный в 2012 году за 170 000 леев. В разделе финансовые активы в стране и за рубежом отмечен банковский депозит на сумму 35 524,72 доллара, сообщает sputnik.md.

Премьер-министр ранее уже заявляла, что живет на сбережения, которые сумела собрать на предыдущем месте работы.