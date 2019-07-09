Бюджет НКМС зарегистрировал почти 20% роста

За первые шесть месяцев текущего года в бюджете Национальной компании медицинского страхования зарегистрировали два миллиарда 366 миллионов леев доходов. Эта на 400 миллионов или почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2018-ого.

По данным НКМС, большую часть - более двух миллиардов 250 миллионов леев - составили отчисления процентных взносов, с ростом почти 370 миллионов леев по сравнению с тем же периодом 2018-ого.

Доля фиксированных взносов выросла почти на 10 миллионов и составила примерно 110 миллионов леев.