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Здоровье
Бюджет НКМС зарегистрировал почти 20% роста
09.07.2019

За первые шесть месяцев текущего года в бюджете Национальной компании медицинского страхования зарегистрировали два миллиарда 366 миллионов леев доходов. Эта на 400 миллионов или почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2018-ого.

По данным НКМС, большую часть - более двух миллиардов 250 миллионов леев - составили отчисления процентных взносов, с ростом почти 370 миллионов леев по сравнению с тем же периодом 2018-ого.

Доля фиксированных взносов выросла почти на 10 миллионов и составила примерно 110 миллионов леев.


 
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