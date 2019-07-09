После отказа Киева, Платон увеличивает сумму: 10 млн. долларов альянсу ПСРМ-ACUM за освобождение

1 июля, адвокаты Вячеслава Платона обратились к властям Украины с просьбой объявить его экстрадицию в Республику Молдова незаконной. Источники telegraph.md сообщили, что Платон получил отрицательный ответ из Киева.

"Если будет установлено, что экстрадиция была незаконной, все приговоры и обвинения будут признаны недействительными. Таким образом, украинская сторона потребует экстрадиции Платона в Украину", - сказал Эдуард Руденко.

Это привело к тому, что Платон удвоил сумму, обещанную депутатам альянса АКУМ-ПСРМ, которые могут освободить его из тюрьмы. Таким образом, если 22 июня 2019 года, в прессе появилась информация о том, что Платон готов заплатить 5 миллионов долларов за свою свободу, сейчас рейдер увеличивает эту сумму в двое. Те же источники сообщили, что Платон уже встречался с председателем спецкомиссии парламента по расследованию нарушений в банковском секторе Александром Слусарем, но не известно о чем они говорили.

Оффшорные компании, принадлежащие рейдеру Вячеславу Платону, фигурируют в отчете Kroll-2. Это стало известно после того, как портал Newsmaker.md опубликовал версию отчета без цензуры.