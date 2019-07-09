ТОП-10 лучших лицеев Кишинева: Куда стоит отдать ребенка, чтобы сдать БАК с первой попытки

Публикуем рейтинг школ с самыми высокими результатами на бакалавриате, а также список учебных заведений, выпускники которых завалили экзамен.

Национальное агентство по куррикулуму и оценке обнародовало подробные результаты экзаменационной сессии на степень бакалавра 2019 года. Согласно информации, только в 43 из 189 республиканских лицеев было зафиксирована стопроцентная сдача экзаменов.

Только 11 лицеев могут похвастаться средней оценкой сдачи экзаменов выше 8 баллов. Есть также учебные заведения с высоким средним баллом сдачи бакалавриата, но при этом один или два ученика не сдали все экзамены, что привело к снижению их позиций в рейтинге.

Возглавляет список лучших кишиневский Республиканский теоретический лицей «Аристотель», где все 86 учеников сдали БАК, а средний балл сдачи экзаменов составил 8,99. Второе место занял столичный лицей «Мирча Элиаде», где средняя совокупная оценка 46 выпускников на экзаменах составила 8,73 баллов.

В тройку лидеров вошел также кишиневский Лицей творчества и изобретений «Прометей-Прим», в котором БАК в этом году сдавали 60 учеников, а средняя оценка знаний экзаменуемых составила 8,54 балла.

Средняя оценка лицея «Спиру Харет» составила 8,65 балла, но один учащийся не сдал все экзамены на бакалавра. Такая же ситуация сложилась в лицее «Михай Эминеску» и в столичном теоретическом лицее «Элимул Ноу», средняя оценка которых составила более 8 баллов, но у которых было по одному ученику, не сдавшему БАК.

Столичный лицей «Михаил Когэлничану» сумел набрать на экзаменационной сессии в среднем 8,15 балла, но двое выпускников «провалились» на экзаменах.

В общей сложности в 11 лицеях средняя оценка сдачи экзаменов на бакалавра превысила 8 баллов. Далее в рейтинге следуют следующие учебные заведения: столичный Лицей современных языков и менеджмента, рыбницкий лицей «Эврика», кишиневский теоретический лицей «Ион Крянгэ» и бендерский Теоретический лицей «Александру чел Бун».

К экзаменационной сессии на бакалавра-2019 было допущено 17.164 кандидата. Из них 10.583 являются учащимися лицеев, 3692 – кандидатами из колледжей и центров передового опыта, 193 – из университетов, 229 – кандидатами для сдачи экстерном и 2467 – должниками с предыдущих сессий. Уровень сдачи БАК после апелляций достиг 68,77%.

Дополнительная сессия бакалавриата будет проходить с 15 по 22 июля. Предварительные результаты будут объявлены 24 июля, а окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 30 июля.

Анти-рейтинг лицеев

В то же время наа нынешней сессии бакалавриата в 18 лицеях Республики Молдова доля выпускников, сдавших экзамены на степень бакалавра, составила менее 60% экзаменов, а в четырех учебных заведениях только половина выпускников сдали экзамены.

Возглавляет этот анти-рейтинг теоретический лицей им. Николая Некрасова в Страшенах, где 7 выпускников из 13 не сдали все экзамены , а средний балл составил 5,46. Такая же ситуация зарегистрирована в лицее села Требисэуцы Бричанского района, где ровно столько же выпускников не сдали экзамены, но средний балл сдавших экзамены выше – 7,21.

В лицее им. Виктора Думбрэвяну в Корлатенах Рышканского района только трое из шести выпускников сдали кзамены на степень бакалавра со средним баллом 6,08 и в кагульском лицее им. П. Румянцева 16 учеников из 32.

Плохо обстоят дела и в кишиневском теоретическом лицее вечернего образования № 1. Там 62 ученика не сдали экзамены, а 64 получили положительные оценки (средний балл – 6,09).

В список попал и один их кишиневских частных лицеев – Европейский теоретический лицей при Университете европейских исследований. Почти половина учащихся не сдали БАК. Из 48 выпускников только 22 сдали экзамены, а их средний балл составил 6,70.

НИКИТА ЗВЕРЕВ