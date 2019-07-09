«Карманные псы» - ДПМ в Молдове все эти годы финансировала маргинальные унионистские проекты

Демократов ничего не смущало.

Мы уже не раз сообщали о том, что позиционировавшая себя как центристская партия ДПМ не чуралась все эти годы заигрывать с самыми маргинальными и непопулярными организациями в молдавском обществе - к таковым можно отнести членов Tiras-Tighina, "сообщество ветеранов 1992-го года", которые известны своей резкой антироссийской позицией и не скрывают "идеалов" - униря и "слив" Молдовы в состав Румынии.

Именно эти ветераны и собирались (по крайней мере, на воинствующих словах) защищать режим после того, как демократы потерпели крах и оказались не у дел, но не хотели этого признавать. Думается, не надо и объяснять, сколь далеко могут зайти люди, которые в 1992-м году уже убивали других людей.

Ещё одна выявленная связь между Демпартией и «карманными» унионистскими организациями в Молдове - это связь ДПМ-ODIP. На протяжении последних четырёх лет Министерство культуры и Министерство внутренних дел регулярно спонсировали унионистскую организацию ODIP (Onoare, demnitate i Patria/ Честь, достоинство и Родина) одиозного персонажа Влада Билецкого.

Финансовые средства (в среднем в размере 25 тысяч леев) переводили на счета организации Билецкого под видом грантов на молодежные проекты (минкультуры) и «подготовка и профилактические меры по защите законно избранной власти и Конституционного строя» (МВД). Такие платежи проводились неоднократно, общая сумма в год достигала 100 тыс. леев. Так, один из переводов произошёл вскоре после избрания президентом Игоря Додона - унионисты получили деньги и вышли на протесты (но никак не раньше получения денег).

Сотрудники Управления по специальным заданиям молдавской полиции сообщают, что точно так же оплачивалось участие унионистов в контр-протестах против митингов Платформы DA и PAS.

Министры от ACUM в новой власти нынче растеряны - лишать финансирования унионистов и они закричат о предательстве румынского народа. Но и дальше их финансировать по демократической методе - нарушение закона. Характерно, что в последние недели активность ODIP резко спала - в Facebook не появляются новые видео на страничке организации, хотя раньше они их "клепали" буквально каждую неделю. Нет денег - нет и румынских идеалов, а о том, что ODIP умудряется конфликтовать и с другими "собратьями", мы уже сообщали. "Национальный идеал" - он такой.

ДАН ДУДКА