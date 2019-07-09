В Тирасполе прошла IT-конференция D-DAY

В Тирасполе прошла масштабная IT-конференция D-DAY, организованная местной компанией DexTechnology. Спикерами выступили специалисты известных российских и мировых компаний, таких как: «Яндекс», «Avito», «Сколково», «Tagline», «Globus», «Microsoft» и другие.

Как передает novostipmr.com, это уже вторая подобная конференция, но в этот раз спикерами выступают не только сотрудники DexTechnology, но и иностранные специалисты.

Конференцию посетило более 500 представителей IT-сообщества Приднестровья. Темы для конференций подбирались исходя из актуальных вопросов IT-отрасли: начиная от веб-разработки и блокчейна, заканчивая системой виртуальной реальности.

Организаторы отмечают, что ставят перед собой две цели: развитие IT-сообщества в регионе и популяризацию местных разработчиков.

Как отметил, глава DexTechnology Иван Гель: «IT-сфера в нашем регионе развита не так сильно, как хотелось бы. Именно поэтому мы стараемся популяризировать ее. Проводим конференции, активно работаем с нашим университетом, обучаем студентов, предоставляя им актуальную программу».

DexTechnology разрабатывает программное обеспечение и входит в топ-50 мобильных разработчиков в России, где сосредоточена основная клиентская база компании. Помимо РФ, DexTechnology сотрудничает с клиентами из США, Европы и Казахстана. Реализуют проекты разного уровня, от простого приложения, демонстрирующего спортивные результаты до участия в развитии «Электронного правительства» в Казахстане.