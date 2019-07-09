Политический аналитик: Нынешнюю систему правосудия невозможно реформировать. Нам необходимо ПЕРЕХОДНОЕ правосудие

Известный политический аналитик Виктор Чобану утверждает, что нынешняя система правосудия не может быть реформирована.

Как сообщает Трибуна, в одной из соцсетей Виктор Чобану написал, что заявление о захваченном характере государства – это не просто политическое заявление.

«Оно ставит государственные захваченные учреждения ВНЕ существующей законодательной базы, которая, в свою очередь, была разработана таким образом, чтобы способствовать этому захвату. Таким образом, и освобождение государства является неординарным процессом, требующим установления соответствующих механизмов. Нынешняя власть заявила, что она является переходной, а основная ее цель – вернуть государство в демократическое русло.

Соответственно, до этого момента механизмы функционирования государства должны быть переходными. И так как наше правосудие, являясь краеугольным камнем демократии, без которого не может быть ни экономики, ни политики, и ничего вообще, полностью захвачено, нам необходимо ПЕРЕХОДНОЕ правосудие. Юристам решать, но без специального суда и специальной прокуратуры, со специальными и строго ограниченными полномочиями, нам не вывести государственные учреждения из плена, а власти не добиться обещанного.

Абсурдно продолжать настаивать на отставке Харунжена. Он должен быть отправлен в отставку и предан суду, как им многие другие. Нынешняя система правосудия не может быть реформирована, ее необходимо полностью воссоздать. Только так можно вернуться к демократии. Где нет правосудия, нет ничего. Даже ЕС…», – написал Чобану.

Андриана Кептине