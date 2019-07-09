Россия и США помирились в Молдавии, чтобы сделать то же самое на Украине [Часть 2]

Впервые в новейшей истории главные политические силы мира не стали делить между собой государство послабее. Единичный случай или новая международная политика? Выясняла спецкор «КП» Дарья Асламова [Часть 2]

Часть 1

КАКОЙ БУДЕТ БОЛЬШАЯ ЧИСТКА

После бегства из Молдавии олигарха Плахотнюка, который контролировал все местные политические процессы, некоторые эксперты начали предсказывать грядущие зачистки лояльных ему чиновников. Но это не так! Совершенно невозможно выкинуть с работы сорок тысяч коррумпированных, продажных чиновников и найти им на замену такое же количество порядочных, честных и профессиональных работников. Скорей всего зачистят первые и вторые эшелоны, а остальным придется на ходу переобуваться.

Но есть в Молдавии человек, в которого верят все, - и правые, и левые. Такой светлый образ. Премьер-министр страны Майя Санду. Женщина упертая и принципиальная. Единственный политик, на которого Плахотнюк не смог накопать компромата. Не замужем. Живет скромно. Ее часто видели на улицах Кишинева с рюкзачком за плечами. И это не образ вечной студентки. Она просто человек такой.

- Такая спокойная, сильная, ровная, как южнорусская равнина, - говорит политолог Марк Ткачук. - Для нее главное - закон.

А вот Валерий Лицкай, экс-министр иностранных дел Приднестровья, человек необъятный во всех смыслах, пыхтит и сомневается:

- Была нормальная девочка, хорошо учившаяся. Есть такие «чернилки» в школах. Потом уехала на Запад и превратилась в американку. Выбралась из грязи в светлое будущее. А потом ее волею американского начальства вынули из светлого места и вернули в болото. Но Санду уже потеряла связь со своим собственным народом. Это в Америке есть слово закон, судьи неподкупные. А у нас 100 процентов молдавских судей и прокуроров - коррупционеры. Вот пойди замени 3000 судейских чиновников. Она будет честно биться как рыба об лед, а за ее спиной будут делать, что хотят.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду. Фото Вадим Денисов/ТАСС

- А почему просто их всех не посадить?

- Весело, когда ты сажаешь, а вот когда тебя прихватят за компанию, ты заорешь: я хочу закона и порядка! Быстро было только у большевиков. Вывели к стенке и расстреляли. Вот Путин бьется уже двадцать лет. И все сажает, сажает. Потихоньку страна очищается. То есть он вместо большевизма выбрал длинную эволюционную линию. Ему бы еще лет десять, и будет очень приличная страна. Вот посмотри на Украину. После майдана американцы пригнали на Украину профессионалов: Наталью Яресько, литовцев, украинцев из Канады. У них была полная поддержка США и Европы. И где они все? Они были честные люди, не воровали, но у них не было полномочий ставить к стенке. И когда они столкнулись с украинской полностью прогнившей элитой, им всем пришлось уехать обратно. И посмотри на Румынию, которую взяли в Евросоюз на вырост. Знали, что гадюшник, но взяли. Потом сильно расстроились и пригнали в Бухарест целое полчище еврокомиссаров в кожаных куртках с полномочиями сажать. Так посадили даже премьер-министра. И Румыния начала причесываться, приходить в себя.

И Молдавия придет в себя. Президент Додон может быть хоть крокодилом, но олигархом он уже не станет. Поздно. Значит, власть уже не будет сосредоточена в одних руках.

Бывший министр иностранных дел Приднестровья Валерий Лицкай. Фото president.gospmr.ru

ЧТО БУДЕТ С ПРИДНЕСТРОВЬЕМ

- Иисус Христос жив! - радостно заорала я, когда мы въехали в Приднестровье.

Водитель Слава посмотрел на меня с сомнением:

- Может, он просто воскрес?

- Да нет же! Жив! Посмотри на плакат!

Иисус Христос жив!Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

Дальше мы радовались и веселились как дети. Вот большая открытка, где все Приднестровье поздравляет Иисуса Христа с днем рождения. А вот строгий плакат в коммунистическом стиле: «Слава Иисусу Христу!». А рядом сверкают начищенные советские ордена. И никого это в Приднестровье не смущает. Вот вам Дом офицеров российской армии, памятники Кутузовуи Суворову, новенькие, сверкающие золотом церкви. А вот памятник Ленину и проспект Первого мая. В Приднестровье христианство очень мягко легло на остатки веры в социализм, и создалась гармония. И даже интернационал приобрел почти религиозный характер. Русских здесь куда меньше, чем в Кишиневе. Три государственных языка: молдавский, русский и украинский. Население все перемешалось и просто считает себя советскими людьми.

С днем рождения, Иисус Христос!Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

Иисусу Христу слава!Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

Здесь все очень чистенько и отмыто до блеска. Порядок полный. Милиционеры на каждом углу. И работают приднестровцы, не покладая рук. Они автоматически, как субъект Молдавии, попали в ассоциативное соглашение с Европой, и торговля пошла полным ходом. Сюда беспрерывно приезжают европейские инспекции. Надо только платить за оформление документов в Кишиневе.

Советский орден и гербы Приднестровья.Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

Чудесный коньяк, огромный текстильный комбинат, обувная фабрика, производство металла, продажа электроэнергии. (Вот тут ребятам повезло. Осталась мощная советская станция, и 90 процентов электроэнергии уходит на экспорт). Экологически чистые овощи по демпинговым ценам (здесь же чернозем). Плантации роз и производство розового масла. Открыли пивной завод. Научились производить собственное качественное вино (оно здесь дешевле пива). Но самая фишка: производство осетровых и черной икры! Все по мировым стандартам и целиком уходит в Европу. Прибавьте к этому, что у каждого приднестровца свой садовый участок, где выращивают абсолютно все! А рядом чистый Днестр с рыбкой. Словом, жизнь налаживается, хотя молодежь, конечно, рвется в большие города.

Но и Молдавию стоит похвалить, хотя приднестровцы считают соседей бездельниками. Еще пять лет назад я сидела на пустом винодельческом заводе в пригороде Кишинева, где люди чуть не плакали. Россия ввела эмбарго. А ведь были такие надежды! Все заводы взяли бешеные кредиты, чтобы купить дорогое оборудование и конкурировать с французскими и итальянскими винами. И тут санкции. А вина были роскошные! И вдруг в минувшем январе в Токио(!) друзья пригласили меня в элитный винный бар, и я чуть не рухнула, увидев в меню дорогие молдавские вина. А уже в Молдавии выяснила, что местные вина полностью завоевали Китай и Японию (там теперь это модно!), проникли даже в Австралию и Южную Африку (лично подтверждаю: видела в Претории в престижном ресторане молдавское вино).

Хотя не будем забывать, что Приднестровье полностью живет на бесплатном российском газе, да и пенсии местным старикам доплачивает Россия.

Памятник Кутузову в Приднестровье.Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

Боятся ли в Приднестровье молдавской «канцелярской революции»?

- Конечно, боятся, - говорил мне мой коллега. - Боятся, что сдадут, что готовится большая сделка. Если сегодня приднестровцы согласятся на федерацию, их надо в попу целовать. Пусть даже на конфедерацию. А план таков: Молдавия должна стать нейтральной страной, демилитаризированной зоной. И это счастье, и гарантия для всех. После этого можно и Украину трясти, как грушу. Для молдаван вообще кайф: на фиг мы тут армию содержим. А для России важно, чтобы Приднестровье получило статус по максимуму, как и Гагаузия. Это будут два якоря, которые будут держать молдавский корабль, чтобы он не уплыл в Румынию. Если Молдавия дергается, две автономии немедленно уходят в открытое плавание. А вообще, нам сильно повезло с украинским майданом. Обломались. Украинцы на такие грабли наступили, что мы можем за ними отсидеться. Нам страшно, мы маленькие. Вам не нужны для фронта продукты, вино, мамалыга? Обеспечим. А вот майдан? Нет, спасибо, не надо. Дураков нэма.

Ленин в Приднестровье.Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

ИТОГО: ВТОРАЯ ЯЛТА?

То, что случилось в Молдавии, невозможно переоценить. И сама эта маленькая, зеленая, трудолюбивая страна тут совершенно ни при чем. Просто так звезды встали на небе.

- Никто, даже в страшном сне, не мог вообразить Большую Тройку! - говорит приднестровский политолог Валерий Лицкай. - И в сущности, никто не просек, что случилось. У Трампа после доклада Мюллера, где так и не были доказаны связи России с выборной кампанией президента США, освободились руки. Еще год назад Трампа бы заклевали за российско-американский сговор в маленькой Молдавии. И есть для этого сговора и причина, и головная боль. И все кристально понятно. Отработать на Молдавии взаимодействие и бросить его на Украину.

Дарья Асламова у памятника в Приднестровье "Блаженны миротворцы".Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

- Это что же означает? Что мы сдадим Украину НАТО? - возмущаюсь я.

- Не надо так узко. Никто ничего не сдает. Надо попробовать там всем как-то уместиться.

Я задумываюсь:

- Ну, логика в этом есть. Нам западная Украина с ее бандеровским мышлением и даром не нужна. А как отдать Киев? Мать городов русских?

- Да поймите, в истории такого не было с 1945 года. Молодое поколение вообще не знает, что это такое, когда три великиедержавы могут сесть за стол переговоров и закрыть конфликтные ситуации. Все эти маленькие страны играли на противоречиях: восток и запад. И бегали всюду жаловаться и шантажировать. Хватит. Лавочка закрывается. В Сирииполучилось военным путем, но не закончилось. А политическая проба - это Молдавия. Это палисадник, здесь рисков немного, расходов тоже. Просто тряхнуть за грудки, и все рассыплется. Словом, сели, договорились и начали делать.

Дом офицеров российской армии в Приднестровье.Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

Памятник русскому солдату, охраняющему Приднестровье.Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

- Но даже здесь начинается истерика при слове «федерализация»!

- Молдавские политики визжат, потому что у них на глазах картина мира меняется. А я им в ответ: на кого вы гавкаете? К вам приехали Россия, США, Германия - великие федеральные государства. Точно такая же картина на Украине. У местных политиков пена начинает идти изо рта. Ничего, их угомонят.

Политолог Марк Ткачук также считает, что события в крохотной уютной стране будут иметь глобальные последствия:

- Молдавия - не самое сложное дело. Но хорошо, что здесь все получилось! Исчезли карикатурные роли. Россия - танки, кирзовые сапоги, Сибирь, медведи. С другой стороны - проклятые пиндосы, душители свобод, которые бомбят все, что не нравится. Правд на свете много. Вот суметь великим державам повернуться лучшими своими сторонами - это победа. И Молдавия не имела к этому никакого отношения. Я думаю, однажды в местном парке поставят бюст олигарху Плахотнюку, в борьбе с которым объединились США. Россия и Евросоюз.

Он смеется и подмигивает:

- А что, чем вам не сюжет для политического триллера?

Танк ПМР (Приднестровская Молдавская Республика) у вечного огня.Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

ДАРЬЯ АСЛАМОВА