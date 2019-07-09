Отставить, Генпрокурор Молдовы: Эдуард Харунжен сам уйдет в отставку - по состоянию здоровья

У пока еще высокопоставленного силовика есть еще несколько часов для того, чтобы не уйти с позором.

Сегодня в 10 часов утра в парламенте будет решаться судьба Генпрокурора еще той власти - Эдуарда Харунжена. Уже месяц его просят уйти достойно - с вазой, цветами и почетной грамотой, но - нет! В итоге он довел до того, что депутаты начнут во вторник процедуру отстранения данного лица от должности. Согласно законодательству Республики Молдова, сразу после осуществления процедур законодательного характера президент Игорь Додон подпишет указ об отставке Генерального Прокурора.

В данный момент Харунжен находится в больнице. Как он сообщил "КП", проблемы с сердцем. Кстати, в мае 2018 Харунжена внезапно госпитализировали. Тогда он должен был прийти в парламент, чтобы представить отчет о деятельность прокуратуры за 2017 год.

Сейчас единственный выход у него уйти красиво - это как раз сослаться на свое слабое здоровье. Хватит ли ему чести и достоинства подать заявление об отставке именно по этой причине - мы узнаем уже совсем скоро.

ПАВЕЛ МУНТЯН