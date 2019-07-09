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Общество
На каких трассах страны сегодня дежурят радары
09.07.2019

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.  

Сегодня, 9 июля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • – G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены
  • – M 1; – G 89: R 1 – Пырлица – Ниспорень
  • – G 91; – R 2: Кишинев – Бендеры;
  • – R 30: Новые Анены – Кэушаны
  • – Штефан-Водэ, км 55 – 101;
  • – R 20: Оргеев – Резина;
  • – R 6: Кишинев – Оргеев
  • – Бельцы, км 23 – 42 – 60;
  • – R 9: R 14 – Шолдэнешть
  • – R20; – R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;
  • – R 3: Кишинев – Хынчешты, км 9 – 40;
  • – M 1 /M 3: на участке района Яловень; 
  • – R 33/ G 98/ M 1: на участке района Хынчешть. 

 


 
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