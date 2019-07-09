На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 9 июля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- – G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены
- – M 1; – G 89: R 1 – Пырлица – Ниспорень
- – G 91; – R 2: Кишинев – Бендеры;
- – R 30: Новые Анены – Кэушаны
- – Штефан-Водэ, км 55 – 101;
- – R 20: Оргеев – Резина;
- – R 6: Кишинев – Оргеев
- – Бельцы, км 23 – 42 – 60;
- – R 9: R 14 – Шолдэнешть
- – R20; – R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;
- – R 3: Кишинев – Хынчешты, км 9 – 40;
- – M 1 /M 3: на участке района Яловень;
- – R 33/ G 98/ M 1: на участке района Хынчешть.