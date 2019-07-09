Половину мест в парламенте ДПМ получила благодаря карманному Центризбиркому

Политолог Виктор Чобану убежден в том, что ДПМ получила половину депутатских кресел в парламенте благодаря фальсификациям.

Таким образом, Центризбирком с «карманным» руководством злоупотребил доверием народа и сфальсифицировал результаты февральских выборов в угоду правящего режима.

На инфопортале watchdog изложены результаты беспрецедентного расследования данного преступления против граждан Молдовы, в ходе которых была выявлена фальсификация 140 000- 150 000 голосов.

Путем простейших математических подсчетов политолог Виктор Чобану пришел к выводу, что в действительности из 31 парламентских мандатов минимум 15 получены в результате фальсификации, хотя вполне может быть и 18.

Таким образом, ДПМ обманным путем и при поддержке руководства ЦИК удалось удвоить количество мест в парламенте.

Авторы расследования убеждены, что Влад Плахотнюк и его партийное окружение изначально планировали изменить результаты выборов в свою пользу, с момента перехода на «смешанную систему».

Все эти действия по фальсификации проводились специалистами по «избирательному обману», которые обладали опытом в том, как можно повлиять и изменить результаты в нужное русло. Особенно серьезные меры принимались на местах, где проводились все необходимые меры в достаточно жестко.

ЦИК и его руководство, которые должны были защитить интересы народа, действовали рука об руку с нанятыми специалистами – отворачивался в нужный момент, не замечал грубейших нарушений, а где нужно – консультировал и помогал.

Это прямо указывает на тот факт, что ушедшее в отставку руководство ЦИК во главе с Алиной Руссу, должно предстать перед законом и ответить за все свои противоправные действия, которые напрямую повлияли на жизнь и будущее всех граждан государства.