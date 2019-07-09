Стелла Жантуан: Кто-то из тени решает, уходит Эдуард Харунжен или остается

Парламент соберется сегодня, 9 июля, на заседание, чтобы инициировать процедуру отставки генерального прокурора Эдуарда Харунжена. Об этом на странице в Facebook написал президент Республики Молдова Игорь Додон.

Бывший депутат Стелла Жантуан утверждает, что не Эдуард Харунжен решает, уходить ему или оставаться в должности генерального прокурора. По ее мнению, пока не заметно, что система падает, а подход нынешней власти является более ситуационным, чем концептуальным, который должен исходить из декларации, принятой парламентом Республики Молдова о захваченном государстве. Мнения были высказаны в ходе передачи "Политика Натальи Морарь" на TV8, передает IPN.

"Я могу с уверенностью сказать, хоть и субъективно, что такие фигуры, как Харунжен, Бецишор и другие лица бывшего режима, которые занимали ключевые должности и проводили незаконные операции, схемы, такие люди не принимают личных решений", - отметила бывший депутат. Жантуан предполагает, что кто-то из бывшей власти продолжает стоять за такими чиновниками.

Политический комментатор Виктор Чобану утверждает, что правовая система сформирована таким образом, что генпрокурор является ключевой фигурой всей системы, лицом, приходящим в парламент и отзывающим депутатскую неприкосновенность. Он возбуждает уголовные дела против судей: "Вот почему у Харунжена есть четкие указания обороняться до последней капли крови: пока он остается в должности, ситуация не движется с места". По мнению Чобану, парламентское большинство не осознало важность декларации о захваченном государстве, которую принял в законодательном органе.

Советник председателя парламента Фадей Нагачевский заявил, что никто не намерен увольнять Эдуарда Харунжена с должности генерального прокурора. По его словам, будет обсуждаться то, как он оказался во главе прокуратуры, потому что по закону кандидату на должность генерального прокурора не разрешалось быть членом Высшего совета прокуроров в последние шесть месяцев до назначения, а Эдуард Харунжен был членом ВСП. "У меня есть вопросы, был ли он в целом совместим с этой должностью и как он оказался в должности?", - спросил Фадей Нагачевский. Он утверждает, что не будет отменено действие подписанных Эдуардом Харунженом документов, пока он находился в должности, а будет проведен мониторинг, чтобы определить, какие из них были законными и какие - незаконными.

Нагачевский считает, что прокуратура в плачевном состоянии и ей нужна перезагрузка: "Смена главы системы не решит проблему. Именно с этого мы и должны начать - с того, чтобы возобновить работу самой генеральной прокуратуры. Далее, я считаю, нужна формула проверки неподкупности 660 прокуроров. В прокуратуре царит страх, прокуроры боятся говорить".

Адвокат Виктор Панцыру утверждает, что начало уголовного преследования генерального прокурора является деликатным, но не невозможным делом. По его словам, до того, как был снят иммунитет бывшего премьер-министра Влада Филата, и до того, как его обвинили, люди тоже не думали о таком повороте событий.

"Но оказалось, что это возможно, - напомнил Панцыру. - Я не исключаю, что это возможно и в случае генерального прокурора, но разница между Владом Филатом и Эдуардом Харунженым в том, что в конечном итоге генпрокурор имеет какие-то гарантии, которые должны быть соблюдены, и те, кто делает запрос, должны быть очень осторожными, во-первых, в вопросах процедуры, должны быть осторожными в том, с кем отправляться в этот довольно трудный и ответственный путь, так как, если будут упущения, то это ударит по тем, кто инициирует эти процедуры".

Депутат от Блока ACUM Владимир Боля утверждает, что были два больших нарушения при назначении Эдуарда Харунжена. Во-первых, на должность генерального прокурора может претендовать человек, который за последние полгода не занимал должность члена ВСП, второй момент - прокуроры, выбранные в ВСП, отстраняются от должности на время исполнения мандата. Заявления были сделаны на Jurnal TV, передает IPN. "Ни одно, ни другое требование не соблюдались при назначении Харунжена", - заявил депутат. По его словам, это чрезвычайно веские причины, по которым он должен быть отстранен.

Бывший главный прокурор муниципия Кишинев Иван Дьяков считает, что Эдуард Харунжен не является лицом номер один в прокуратуре, как утверждается в публичном пространстве. По его словам, де факто прокуратурой руководил бывший глава ПБОПОД Николае Китороагэ, который ушел в отставку две недели назад. "Генеральным прокурором, решающим все проблемы в прокуратуре, курирующим все, что движется, был Николае Китороагэ, и они все между собой решили, а не в партии. Все решения в прокуратуре передавались через Китороагэ, и он их реализовывал", - заявил бывший главный прокурор столицы.

Журналист Алекс Козер утверждает, что, учитывая тот факт, что парламент принял декларацию о захвате Республики Молдова, нынешний генпрокурор уже давно мог быть отправлен в отставку. "В этом месяце мы, конечно, потеряли много времени, утеряно много доказательств, затянули с вещами, которые можно было сделать быстрее", - заявил Козер. Он считает генпрокуратуру "бастионом олигархии": "И даже когда Плахотнюк уехал, генеральная прокуратура, 660 прокуроров, остались большой проблемой для Республики Молдова. Существует государство в государстве, построенное на протяжении многих лет. Политики, особенно с тех пор, как Плахотнюк возглавил ДПМ, позволяли прокурорам делать все что угодно".