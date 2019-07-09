Работодатели в Молдове могут получать субсидии за трудоустройство людей с ограниченными возможностями

Работодатели в Молдове могут получать субсидии за трудоустройство людей с ограниченными возможностями и безработных из уязвимых слоев населения. Две соответствующие программы запущены в понедельник министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальным агентством занятости при поддержке проекта «Содействие занятости молодежи» Международной организации труда (ILO).

Как сообщили «ИНФОТАГ» в представительстве ILO в РМ, программы будут работать в пробном режиме на протяжении шести месяцев, а их бенефициарами станут порядка 135 человек в возрасте 18-35 лет, представляющих группы риска социальной изоляции.

Министр здравоохранения Алла Немеренко подчеркнула особую важность подобных инициатив, учитывая существующие условия на отечественном рынке труда.

По словам директора Агентства занятости населения Раисы Догару, возглавляемое ей учреждение рассмотрит предложение и спрос на рабочую силу, определит районы с острой нехваткой работников и выберет экономических агентов и соискателей, которые будут включены в программу.

Первая программа предусматривает, что предприятия, которые нанимают безработных из уязвимых групп, будут получать за каждого трудоустроенного ежемесячные субсидии в 30% от среднемесячной зарплаты по экономике за предыдущий год в течение полугода. Она затрагивает инвалидов, бывших заключенных, жертв торговли людьми и домашнего насилия.

Вторая программа предусматривает, что работодатель может получить компенсацию за адаптацию рабочего места к нуждам работника с ограниченными возможностями. Субсидия составляет 50% от стоимости адаптации рабочего места, но не более 10 средних зарплат по экономике за прошлый год.

На реализацию двух программ в пробном режиме ILO предоставит РМ $150 тыс.