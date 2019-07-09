Только вот не нужно всей этой вашей желчной критики, квазиреволюционного негодования и гиперпопулистского брюзжания.

Неужели вы забыли, что трагедия всех революций как раз и состояла в драматическом, иррациональном разрыве между прошлым и наступившим, между старым и новым, между зрелым опытом и юношеской инициативностью?

то, что всем этим революциям уже задним числом приходилось выстраивать мостки в прошлое, реабилитировать многое из того, что было сметено в сторону вдохновенно-истерическим порывом преобразователей и реформаторов? И мы помним, как вновь возвращались офицерские погоны, аксельбанты, воинские звания, гимназическая форма и прочие символы безжалостно выкорчеванного наследия.

В Великой Июньской Революции нельзя допускать подобных ошибок, нельзя наступать на грабли, банановые шкурки и арбузные корки всех этих гопников, кичащихся отрубленными головами монархов, разрушенными бастилиями и взятыми штурмом зимними дворцами, а также прочими музеями. Всемирно-историческое значение Великой Июньской Революции как раз и состоит в том, чтобы продемонстрировать миру иную логику - логику преемственности, великую силу традиции, могущество обычая!

Когда смотришь на это фото, на котором, с одной стороны, как раз "зрелый опыт" в облике господина Кику, а, с другой стороны, "юношеская инициативность" в испостаси Игоря Додона, наворачиваются слезы умиления и гордости. Гордости и за нашу страну, за нашу непредсказуемую историю, за нашу необычную революцию. Две, казалось бы крайности, уверенно, не мигая, смотрят друг другу в глаза. Кто из них нанаш, кто фин, кто кумэтр? Да какая разница! Они теперь друг другу - инь и янь, количество и качество, борьба противположностей в их единстве. Настоящая, местная, а не какая-то там устаревшая, немецкая, диалектика!

А для нас - скромных потребителей их великих замыслов - все это - баланс сил, равновесие, стабильность. Все то, чего мы так долго ждали, во что уже не верили, чего не чаяли увидеть. И единственные слова, которые срываются с уст при взгляде на эту картинку, настолько сильны, что их можно прошептать только про себя, тихо-тихо!

АМИНЬ!

P.S. Сожалею, что некоторые не уловили иронию в этом тексте. Она в том, что быть профессионалом, да еще целым министром в ночном правительстве Павла Филиппа, это не смягчение, а усугубление вины. Новая власть должна была открыть двери не только для хипстеров с рюкзаками и прочими энпэошникам, но и для тех профессионалов, которые не нашли в себе моральных сил и отговорок для сотрудничества с режимом. Новая власть не только этого не делает, но еще и спасает свою родню, трудоустраивая ее на государственные должности, одаривая ее символическими постами. Никаких иллюзий ни у кого на счет этих революционеров не было! Но зачем же так быстро деградировать?

Хотя, о чем это я? Новая власть никому и ничего не должна! Ведь так?

Дмитрий Чубашенко Игорь Тулянцев Алексей Тулбуре (Alexei Tulbure)