Кто станет главным полицейским Молдовы: Дома за миллионы, автомобили люкс-класса за копейки...

Рассказываем о претендентах - кто эти достойные люди, которые могут прийти на смену Пынзарю и Кавкалюку.

Из шести кандидатов на должность начальника Генерального инспектората полиции, двое живут в частных домах стоимостью несколько миллионов леев. У одного из них статус подозреваемого по уголовному делу, возбужденному Антикоррупционной прокуратурой. Другим претендентом является венчальный крестник бывшего заместителя главы учреждения Георге Кавкалюка. По инвестиционному договору он купил квартиру площадью 115 кв.м. в Кишиневе и за последние два года он получил пожертвования в размере 140 тыс. леев, а от крестин – не менее 15 тыс. евро. Большинство кандидатов на должность главы ГИП указывают в своих декларациях об имуществе и интересах, что они продали или купили в последние годы автомобили ниже рыночных цен.

Шесть кандидатов были допущены до конкурса по занятию должности начальника Генерального инспектората полиции (ГИП) Министерства внутренних дел (МВД). Ими являются: Фредолин Лекарь, начальник Генерального инспектората пограничной полиции (ГИПП); Иван Чеботару, начальник Управления полиции Гагаузской автономии; Виорел Чернэуцану, начальник Юридического управления ГИП; Думитру Чеботарь, заместитель начальника Бельцкого инспектората полиции; Лилиан Левандовски, глава Центра по борьбе с торговлей людьми, и Владимир Негура, начальник Управления международных отношений и внешней помощи в рамках ГИП. Шесть претендентов на руководство ГИП должны принять участие в письменном тестировании в рамках конкурса, которое состоится 9 июля, а затем в собеседовании. До сдачи ими конкурсных тестов ZdG провела проверку их имущества и прошлого, насыщенного судебными процессами, и в одном случае – уголовным делом.

Лекарь: важные должности и скромное имущество

Фредолин Лекарь является главой ГИПП с 28 сентября 2016 года. Он начал свою карьеру в 2002 году, будучи временным следователем по чрезвычайным делам Кишиневского инспектората полиции. Спустя два года на этом посту и еще два года – в качестве секторального инспектора в Кишиневе, Лекарь становится главным специалистом Управления международных отношений и европейской интеграции МВД. Спустя еще два года, в 2008 году, он возглавил соответствующее Управление, а в 2013 году – был назначен главой Международного центра полицейского сотрудничества ГИП, эту должность он осуществлял до своего назначения во главу Пограничной полиции. С 2017 года Лекарь является членом Исполнительного комитета Интерпола, делегированным в Европу.

За время своей карьеры в государственных структурах, согласно официальным документам, Фредолину Лекарю удалось приобрести автомобиль, две квартиры и два сельскохозяйственных земельных участка. В 2018 году, согласно документу об имуществе и интересах, поданному в НОН, Фредолин Лекарь, будучи главой Пограничной полиции, получал среднемесячную зарплату в размере 19,4 тыс. леев. 300 тыс. леев он получил от продажи автомобиля модели «Volkswagen», выпущенного в 2013 году, которым он управлял с 2015 года. Соответственно, в начале 2019 года, на момент подачи декларации, у Фредолина Лекаря в гараже был только «Volkswagen» 1983 года выпуска.

В главе о недвижимости претендент на руководство ГИП указывает две квартиры: одну площадью 98,6 кв.м., полученную в 2005 году на основе инвестиционного договора, кадастровая стоимость которой составляет 611 тыс. леев, и еще одну – площадью 36,4 кв.м., стоимостью 86 тыс. леев, приобретенную в 2015 году. С 2008 года Лекарь владеет двумя сельскохозяйственными угодьями общей площадью 0,22 га, за которые он заплатил 20 тыс. леев. Однако он указал земельные участки только в декларации об имуществе 2014 года. С 2017 года Лекарь декларирует, что его семья владеет 30% акций в ООО «Tricost Textil», основанном в 2004 году, которое занимается нелицензированной деятельностью по торговле одеждой, обувью и аксессуарами. За последние два года полицейский не указал никаких доходов от деятельности ООО.

Назначение в Интерпол с последующими обвинениями

В последние годы деятельности, Фредолина Лекаря обвиняли в том, что он «человек Плахотнюка». В феврале 2018 года престижное немецкое издание «Der Spiegel» опубликовало статью, в которой раскрывались детали закулисья вхождения Фредолина Лекаря в состав руководства Интерпола. Согласно публикации, на 86-й Генеральной Ассамблее Интерпола в Пекине (26-29 сентября 2017 г.) делегация Республики Молдова организовала прием, который якобы был «подмазан» внушительным количеством вина, водки и молдавского коньяка. Из Кишинева груз должен был перевозиться авиакомпаниями из Турции под прикрытием дипломатической почты. «Der Spiegel» писал тогда, что Лекарь является представителем «олигарха Плахотнюка, который контролирует экономику и руководство Республики Молдова и который, как говорят, имеет связи с криминальным миром». Для mold-street.com Фредолин Лекарь сказал, что речь о статье, написанной по заказу, и что «все шито белыми нитками!»

В период, когда Фредолин Лекарь возглавлял ГИПП, его брат Эдуард Лекарь, который ранее занимал должность следователя в Западном региональном отделе Департамента пограничной полиции, был продвинут в кресло главы Службы расследований по особым делам Отдела расследований по особым делам и анализа рисков Северного регионального управления. Фредолин Лекарь не ответил на наши звонки. Мы отправили ему сообщение с просьбой разъяснить его влияние на карьерный рост брата и то, подписал ли он приказ о его назначении на должность. Мы не получили никакого ответа до сдачи выпуска в печать.

Чеботару: 25 лет карьеры, два дома и одна квартира

Имея более чем 25-летний опыт работы в полицейской системе, Иван Чеботару возглавляет Управление полиции АТО Гагаузия с марта 2017 года, когда он был назначен на должность бывшим министром внутренних дел Александру Жизданом. Чеботару начал свою карьеру в 1993 году, будучи инспектором Криминальной полиции в Кантемире. Через четыре года он стал начальником Департамента криминальной полиции Комратского районного комиссариата полиции, а еще через два года – инспектором Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции в составе МВД. После этого он сменил несколько должностей в Главном управлении криминальной полиции, а в 2007 году стал комиссаром Кантемира. Иван Чеботару также занимал должность комиссара Кагульского и Бендерского районов. В течение трех лет, с 2013 по 2016 годы, он занимал пост начальника Бендерского инспектората полиции. Чеботару возглавил Управление полиции АТО Гагаузия после того, как более года он был заместителем начальника этой структуры.

Согласно последней декларации об имуществе и интересах, поданной в НОН, в 2018 году средняя заработная плата Чеботару составляла 12,3 тыс. леев. В то же время в течение 2018 года он также получал пенсию в размере около 9,4 тыс. леев в месяц.

Семья начальника Управления полиции Гагаузии владеет на правах собственности двумя домами и одной квартирой. Квартира площадью 68 кв.м. и дом площадью 97 кв.м., полицейский утверждает, что получил в дар в 2008 и, соответственно, 2005 годах. Относительно третьего объекта недвижимости, дома площадью 110,6 кв.м., Чеботару утверждает, что его кадастровая стоимость составляет 395 тыс. леев и что семья завершила строительство в 2015 году. В 2014 году семья продала за 26 тыс. леев квартиру площадью 61 кв.м.

Семейство Чеботару также владеет двумя машинами: «Toyota Land Cruiser», произведенной в 2011 году, купленной за 116.578 леев, и «Toyota Auris», изготовленной в 2007 году и приобретенной в 2018 году всего за 23,8 тыс. леев. В 2017 году, Чеботару утверждает, что продал за 23 тыс. леев «Toyota Corolla» 2006 года выпуска, купленную год спустя за 70 тыс. леев.

Чернэуцяну: В течение последних полтора лет он был прикомандирован к Бюро по реинтеграции

В 2018-2019 годах Виорел Чернэуцяну работал в Бюро по реинтеграционной политике Государственной канцелярии, занимая должность начальника Юридического управления ГИП МВД. С июля 2018 года он является экспертом в Совместной контрольной комиссии, назначенной Протоколом Объединенной контрольной комиссии по предложению Кишиневской делегации. В то же время, в 2017-2018 годах, Чернэуцяну также был откомандирован из ГИП в качестве заместителя командира ПБСН ГИП «Fulger». С 2013 года он возглавляет Юридическое управление ГИП МВД. До 2013 года он занимал руководящие должности в МВД, будучи также университетским лектором.

Согласно данным из декларации об имуществе и интересах за 2018 год, у Виорела Чернэуцяну и его супруги Елены, сотрудницы Офиса народного адвоката, имеются две квартиры в Кишиневе площадью 74 и 78 кв.м. соответственно. Одна была зарегистрирована на них в 2010 году, будучи куплена по инвестиционному договору в 2006 году, а другая была приобретена в 2015 году. Супруги Чернэуцану декларируют два гаража, один из них получен в 2018 году, и два автомобиля: «Mercedes» C-класса, выпущенный в 2008 году и купленный в 2011 году, и «Lexus CT-200», изготовленный в 2013 году и приобретенный в 2018 году, за сумму в 8 тыс. евро. За прошлый год Виорел и Елена Чернэуцяну сообщили о доходах в виде зарплаты в размере около 300 тыс. леев. Согласно данным из декларации об имуществе, поданной Виорелом Чернэуцану в 2012 году, в первый год, когда декларации чиновников были обнародованы, он владел долей квартиры, которую он указал в 2018 году, а также автомобилем «Mercedes» C-класса, приобретенным в 2011 году.

Он судился с ГИП и опротестовывал «злоупотребления» со стороны Кавкалюка

В 2015-2016 годах Виорел Чернэуцану судился с ГИП, опротестовывая тот факт, что он был незаконно переведен с должности начальника Юридического управления ГИП МВД на должность начальника Управления оперативного менеджмента Национального инспектората патрулирования ГИП по приказу, подписанному Георге Кавкалюком, тогдашним заместителем руководителя ГИП. Чернэуцану вменял то, что приказ был подписан помимо его воли, когда он находился в отпуске, а должность, на которую его перевели, не соответствовала его образованию и опыту.

Согласно данным, содержащимся в судебных решениях, вынесенных по этому делу, Виорел Чернэуцану в течение периода, предшествующего приказу о переводе на другую должность, опротестовывал несколько «злоупотреблений», которые якобы были направлены против него по указанию Георге Кавкалюка. Он уточнил перед судом, что «ощущал угрозу и запугивание в связи с некоторыми заявлениями и действиями, которые имели место в отношении него, наблюдая, что его преследуют с помощью транспортных средств, также ему передавали угрозы некоторые сотрудники подразделений МВД о том, что они сделают все возможное, чтобы создать ему проблемы». Он также утверждал в суде, еще в марте 2015 года он направил петицию Олегу Балану, в то время министру внутренних дел, сообщив «обо всех действиях Кавкалюка Георге в отношение него». Петиция была перенаправлена на рассмотрение самому Кавкалюку», – уточнил Чернэуцану, констатируя, что после подачи заявления на имя министра, «дела начали обостряться, он получал прямые угрозы о том, что если не освободит должность начальника Юридического управления ГИП, будет уничтожен, о чем он впоследствии подал уведомление в ГП. Чернауцану потребовал моральную компенсацию в размере 100 тыс. леев и восстановление в должности. Судебные инстанции частично удовлетворили его требования, восстановив его в должности и возместив ему моральный ущерб в размере 10 тыс. леев.

Чеботарь: Квартира, полученная в наследство, и дом заместителя начальника из Бельц

Другому претенденту на руководство ГИП, Думитру Чеботарю, 39 лет, и он является заместителем начальника Бельцкого инспектората полиции. В течение двух лет, до конца 2018 года, Чеботарь был временно исполняющим обязанности главы Бельцкого инспектората полиции. В первой обнародованной декларации о доходах и имуществе, за 2012 год, Чеботарь указал только годовой оклад в размере 70 тыс. леев, полученный на должности заместителя начальника отдела в Бельцкой криминальной полиции, без движимого или недвижимого имущества. Первые изменения в декларации об имуществе появились в 2015 году, когда Думитру Чеботарь указал, помимо своей зарплаты, земельный участок, полученный в наследство, и автомобиль «Subaru», выпущенный в 2007 году. Два года спустя, в декларации 2017 года, появляются две машины: «Mercedes» 2008 года выпуска и «BMW» 2007 года выпуска, проданный в том же году всего за 35 тысяч леев.

С мая 2018 года Думитру Чеботарь является владельцем дома площадью 120 кв.м. в городе Бельцы, за который, он декларирует, что заплатил 45 тысяч евро. Также в 2018 году Чеботарь зарегистрировал в Кадастре право собственности на квартиру площадью 76 кв.м. в Бельцах, полученную в дар, которую, согласно декларации, продал менее чем через месяц за 36 тыс. евро. Также, согласно декларации об имуществе и личных интересах, в 2018 году Чеботарь продал «Mercedes» 2008 года выпуска за 38 тыс. леев (!).

«Обе машины проданы, на данный момент у меня нет автомобиля. В 2018 году, после того как я продал автомобиль и унаследованную квартиру, купил дом», – заявил нам Чеботарь.

Негура: Пожертвования на сумму 140 тыс. леев и 15 тыс. евро, полученные на крестинах

ZdG ранее писала, что Владимир Негура, еще один кандидат на пост главы ГИП, является венчальным крестником бывшего заместителя начальника ГИП, Георге Кавкалюка, который недавно покинул свой пост, упомянув, что он уходит в политику. В декабре 2015 года ZdG обнаружила, что Владимир Негура получил звание майора за один год, а затем подполковника полиции, будучи назначен в то время, когда его крестный был заместителем начальника ГИП в должности главы Управления по международным связям ГИП. Согласно его резюме, ранее опубликованному на сайте ГИП, Негура окончил Государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ в 2007 году, а в 2010 году он поступил в полицейскую академию им. Штефана чел Маре МВД, которую впоследствии закончил, учась на заочном отделении.

Согласно декларации об имуществе и интересах за 2018 год, Владимир Негура и его супруга Анна владеют с 2018 года, по инвестиционному договору, квартирой площадью 115 кв.м. С 2017 года семье Негура принадлежит «Toyota», произведенный в 2007 году. На депозите супруги Негура хранят сумму в 14,5 тыс. евро. За прошедший год Владимир и Анна Негура отчитались в доходе в виде зарплаты, процентов, пособий или «семейных событиях» на сумму около 350 тыс. леев. Годом ранее супруги Негура указали, что они также получили пожертвования в размере 140 тыс. леев, из которых 100 тыс. были подарены его отцом. В 2015 году, от организации крестин, семья Негура задекларировала, что она получила 15 тыс. евро. В декларации об имуществе за 2013 год, когда они поженились, Владимир Негура задекларировал, что он хранит на ряде банковских счетов 370 тыс. леев и 16,5 тыс. долларов США.

Левандовски: Эволюция состояния в декларациях: от скромной квартиры до дома на миллионы

Лилиан Левандовски, еще один претендент на должность начальника ГИП, является сотрудником МВД почти 20 лет. Он занимал различные должности, в том числе руководящие, в НСИ ГИП. С октября 2016 года он является руководителем Центра по борьбе с торговлей людьми (ЦПТЛ) НСИ ГИП. С продвижением по службе состояние Левандовского также увеличилось. В 2012 году в декларации о доходах и имуществе он указал годовой оклад в размере 69 тыс. леев, квартиру площадью 43 кв.м., строительную площадку в 12 аров и «Toyota Camry», произведенную в 2008 году. Вместе с тем он указал долги в сумме 325 тыс. леев.

В 2015 году, когда он занимал должность старшего офицера НСИ ГИП, декларация Лилиана Левандовского об имуществе претерпела важные изменения. В дополнение к квартире площадью 43 кв.м., появляется жилой дом, автомобиль «BMW», произведенный в 2007 году, полученный по договору безвозмездного пользования, и кредит на 2 миллиона леев, который должен быть погашен в 2035 году.

В своей декларации за 2018 год, уже являясь главой ЦБТЛ, Левандовский указал годовой оклад в 149 тыс. леев, квартиру с заявленной стоимостью 55,6 тыс. евро, жилой дом с заявленной стоимостью 200 тыс. евро, автомобиль «Mini Cooper» с заявленной стоимостью всего 10 тыс. леев и двумя кредитами на общую сумму 2,7 млн. леев на имя его супруги Людмилы, которая в 2013–2015 годах была сотрудницей Секретариата Парламента, где она занимала в том числе должность советницы в кабинете председателя парламентской фракции ДПМ.

Дом бюджетника Левандовского и уголовное дело

Согласно кадастровой информации, здание, в котором проживает семья главы ЦБТЛ, было приобретено в апреле 2015 года, всего через несколько месяцев после того, как бывшие владельцы сдали его в эксплуатацию. Двухуровневый дом с кадастровой площадью 136 кв.м. возведен на участке площадью 4,4 аров в центре сектора Ботаника. Здание заложено за 2,4 млн. леев. И квартира площадью 43 кв.м., принадлежиащая семье Левандовских, также в Ботанике, заложена за 300 тысяч леев.

Лилиан Левандовски является подозреваемым по уголовному делу, находящемуся в ведении Антикоррупционной прокуратуры. Источники из правоохранительных органов сообщили нам, что Левандовски не являлся на допросы, хотя ему направляли повестки. Дело открыто по факту пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния.