Это не наши методы: Надо ли травить или бить по физиономии «певцов режима Плахотнюка» в Молдове

В сети набирает популярность ролик, в котором общественник издевается над политологом Виталием Андриевским [ВИДЕО, 18+]

Для тех, кто ролик не видел, пересказываем: общественник Михаил Амерберг встретил на улице Кишинева политолога Виталия Андриевского, и принялся последнего всячески оскорблять. Было видно, что пожилой мужчина напуган, глаза бегают, голос дрожит – это еще больше раззадоривало Михаила. В итоге политолог, поигрывая обтянутым задком, спешно ретировался – от греха подальше.

Пользователи соцсетей, с удовольствием улюлюкая, дружно встали на сторону Амерберга, но мы бы не были столь категоричны.

Да, фирма «Андриевский и сын» - те еще хамелеоны, которые на протяжении последних лет пяти находили творящемуся беспределу олигархического режима более цензурные эпитеты. Да, там клейма уже ставить особо и негде. Да, трусы они первостепенные – по улицам города передвигаются, озираясь. Но!

Давайте все-таки не уподобляться первобытным инстинктам, где главенствует физическое насилие. Мы же не звери, господа: жизнь эту парочку и так наказала – просто посмотрите на них и… улыбнитесь! Они смешны и карикатурны – были, есть и будут. И будут – особенно!

И мы полностью солидарны с точкой зрения экс-депутата парламента Зурабом Тодуа:

«Какие бы ни были основания у М.Амерберга испытывать неприязнь к В.Андриевскому, но приставать на улице, осыпать бранью и оскорблять человека, тем более в возрасте, недопустимо. Достаточно только начать и потом процесс не остановишь. Все будут сводить счеты со всеми, по мере смены власти. Это тупиковый путь - в первобытное состояние».

Еще раз – мы, в отличие от них, не звери, господа! Держим себя в руках, все претензии – исключительно по закону.

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ В ТЕМУ

В молодости Битов держался агрессивно. Особенно в нетрезвом состоянии. Как-то раз он ударил Вознесенского.

Это был уже не первый случай такого рода. Битова привлекли к товарищескому суду. Плохи были его дела.

И тогда Битов произнес речь. Он сказал:

– Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело. Я расскажу, как это случилось, и тогда вы поймете меня. А следовательно – простите. Потому что я не виноват. И сейчас это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело.

– Ну, и как было дело? – поинтересовались судьи.

– Дело было так. Захожу в «Континенталь». Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, – воскликнул Битов, – мог ли я не дать ему по физиономии?!

РОМАН ВЛАДИМИРОВ