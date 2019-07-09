Горстка людей превратила всю страну в собственный бизнес, - министр экономики

Большинство структур в экономике были подчинены «баронам из ДПМ», а деньги граждан попадали не в бюджет страны, а в кассу организованной преступной группы.

Об этом сегодня, 9 июля, сообщил на брифинге министр экономики Вадим Брынзан. По его словам, за три недели, которые прошли с момента его прихода в министерство, он увидел многое, что его расстроило и даже шокировало. Прежние власти организовали в различных отраслях экономики мошеннические схемы сбора денег от бизнесменов.

- Большинство экономических структур подчинялись баронам. Горстка людей собирала дань, как в Средние века, от бизнесменов, от госучреждений, отовсюду, где можно было украсть. Некоторые продолжают это делать до сих пор. Мешки с деньгами попадали в преступную группировку или в партию, откуда их отправляли людям, которые обслуживали эту систему, а тех, кто не соглашался платить, закрывали, их шантажировали уголовными делами или забирали бизнес. Министерство прикрывало баронов и развязало им руки, продвигая выгодные им политики и закрывая глаза на беззаконие, - заявил Вадим Брынзан.

Министр рассказал, что все эти мошенничества описаны в петициях различных экономических агентов. Материалы уже отправлены для изучения в компетентные органы. В качестве примера он привел схему, действовавшую на «Железной дороге Молдовы».

- На «Железной дороге» регулярно взималось от 2 до 5 евро за тонну груза, доставляемого на территорию РМ. В прошлом году было транспортировано 10 миллионов тонн товара. Посчитайте – от 20 до 50 миллионов евро наличными, переведенными из офшора этим баронам. Сотни миллионов евро каждый год добывались через схему «Железной дороги», - отметил Брынзан.

По словам министра, путем незаконных схем преступники ежемесячно собирали не менее 400 миллионов леев.

Вадим Брынзан предупредил должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов, которые рассчитывают на продолжение незаконной практики, что все лица, причастные к мошенничеству, будут переданы в руки правосудия.

- У меня есть специальное сообщение для «новых плахотнюков», которые думают занять освободившееся место. Я изучил то, как работала со схемами верхушка этой группы, которая надеется продолжить эту практику: мы уничтожим эти устремления на корню! Я хочу разочаровать тех, кто видит себя бароном, борсеткой или в другой подобной роли: театр абсурда закрылся. Те, кто служил этой группировке, уйдут: кто на пенсию, кто-то в тюрьму, – заключил Брынзан.

Министерство экономики планирует предоставить пакет законопроектов, который призван обеспечить прозрачную экономику и борьбу с монополиями.