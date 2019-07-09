Александр Слусарь: Во втором отчете компании Kroll фигурируют фирмы рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона

Председатель следственной комиссии по делу о мошенничестве в банковской системе Александр Слусарь признал, что во втором отчете компании Kroll фигурируют фирмы рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона. Это произошло лишь после того, как некоторые СМИ, в том числе Newsmaker, опубликовали документ без цензуры.

Слусарь написал в фэйсбуке, что причастность Платона к хищениям из банковской системы видна невооруженным глазом, не говоря уже о ландромате. Поэтому ему не стоит надеется на защиту со стороны следственной парламентской комиссии, заключил депутат ППДП.

Ранее он заявил в одной из телепередач, что не исключает того, что следственная комиссия может заслушать Вячеслава Платона.

На прошлой неделе рейдер №1 в СНГ обратился к президенту, спикеру и премьеру с просьбой вмешаться в его судебный процесс. Он призвал их изменить судейский состав, хотя ни у кого из политиков нет такого права.

1 июля адвокаты Вячеслава Платона обратились к украинским властям с прошением признать незаконной его экстрадицию в Молдову в 2016 году. По словам его правозащитника Эдуарда Руденко, в этом случае вынесенные молдавскими судьями вердикты будут аннулированы, а Платона смогут экстрадировать в Украину.

Между тем, Telegraph, ссылаясь на анонимные источники в команде рейдера написал, что Киев ответил на это отказом. Поэтому Платон якобы решил предложить нынешней власти двойную сумму за свое освобождение - 10 миллионов долларов. Также источники, на которые ссылается Telegraph, заявили, что рейдер уже встретился с главой следственной комиссии Александром Слусарем, однако о чем они говорили, неизвестно.

Вячеслава Платона осудили за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, а также за коррупцию.