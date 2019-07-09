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Парламент подтвердил, что Харунжена назначили прокурором незаконно
09.07.2019

Ставленник бывшей власти нарушил закон. На очередном своём заседании члены парламента постановили, что Эдуард Харунжен не может быть генпрокурором из-за того, что ранее он в течение девяти месяцев был членом высшего совета прокуроров. В таких условиях, баллотируясь на должность генпрокурора, которая, как известно, досталась ему вследствие липового конкурса, он автоматически нарушил закон. Об этом сообщается в докладе депутата Сергея Литвиненко, выступившего в качестве автора проекта. 

В связи с этим парламент рекомендовал президенту страны приостановить полномочия Харунжена, за это голосовали как члены блока ACUM, так и представители Партии социалистов. Против выступили, как и следовало ожидать, члены ДПМ. 

Решение будет отправлено в высший совет прокуроров, а дальше дело уже за президентским распоряжением.


 
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