Парламент подтвердил, что Харунжена назначили прокурором незаконно

Ставленник бывшей власти нарушил закон. На очередном своём заседании члены парламента постановили, что Эдуард Харунжен не может быть генпрокурором из-за того, что ранее он в течение девяти месяцев был членом высшего совета прокуроров. В таких условиях, баллотируясь на должность генпрокурора, которая, как известно, досталась ему вследствие липового конкурса, он автоматически нарушил закон. Об этом сообщается в докладе депутата Сергея Литвиненко, выступившего в качестве автора проекта.

В связи с этим парламент рекомендовал президенту страны приостановить полномочия Харунжена, за это голосовали как члены блока ACUM, так и представители Партии социалистов. Против выступили, как и следовало ожидать, члены ДПМ.

Решение будет отправлено в высший совет прокуроров, а дальше дело уже за президентским распоряжением.