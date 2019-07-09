Зеленский приглашает Нэстасе и Батрынчу на Донбасс

На Украине всё никак не могут пережить возвращение РФ в ПАСЕ. Новый президент Украины, комик Владимир Зеленский, выступил с трибуны саммита Европейского Союза, и снова выразил сожаление по поводу возвращения Российской Федерации в ПАСЕ.

Как и его предшественник Порошенко, свою внешнеполитическую риторику Зеленский строит на антироссийских тезисах, несмотря на то, что для своего внутреннего избирателя повторяет риторику про то, что он готов "сделать всё возможное, чтобы остановить войну".

Очередной нарратив украинского президента не отличался разнообразием - он предложил всем представителям стран, голосовавшим за поправки, позволяющие вернуть в ПАСЕ Российскую Федерацию, убедиться в необходимости продления санкций против РФ, приехав на Донбасс.

А в этот список входят Андрей Нэстасе и Влад Батрынча - хотя их голоса не были решающими, перевес здравомыслящих и так был более чем убедительным, в соседней стране почему-то решили, что мы обязаны потакать им во всех их во всех их действиях.

Жаль лишь, что когда речь заходит о грамотном использовании водных ресурсов Днестра в вопросе скандального строительства целых шести (!!!) гидроэлектростанций на Днестре, украинская сторона почему-то забывает о солидарности и действует, исходя лишь из собственных интересов.

А стоит ли Батрынче или Нэстасе ездить на Донбасс - вопрос риторический. Не так давно там обстреляли миссию ОБСЕ, причём именно с украинской стороны. С другой стороны, Батрынча и Нэстасе могут съездить в Приднестровье - там тоже есть армия, пресловутые "российские войска", но они почему-то не стреляют и агрессии не проявляют. Так что дело, наверное, всё же не в музыке, а в танцоре.

Дан Дудка