«Групул Илан Шор - это правильный выбор»: в Сети появился смешной ролик про «банку Шора»

Куда лучше всего положить деньги? В популярной паблик-группе молдавского сегмента Facebook - Exclusive News - появился ролик, высмеивающий молдавскую действительность.

В нём некий гражданин, в чём-то схожий с экс-примаром Оргеева, с улыбкой предлагает вкладывать деньги не в банку, а в его банк - самый надёжный, дескать, партнёр.

Напомним, что Илан Шор в июле 2017-го года был приговорён к 7,5 годам заключения, но поданная апелляция и постоянное затягивание рассмотрения дела привели к тому, что всё это время он оставался на свободе, а с падением режима Плахотнюка он был вынужден, судя по всему, покинуть страну.