У будущего генпрокурора будет много работы

Парламент установил, что при проведении конкурса на должность генерального прокурора в 2016 году, по итогам которого победил Эдуард Харунжен, допущены нарушения законодательства. Соответствующее решение принято во вторник голосами 56 депутатов. Решение не поддержали депутаты от партии "Шор" и ДПМ, которые не присутствовали в зале в момент голосования.

Как передает "ИНФОТАГ", законодательный орган констатировал, что Харунжен не соответствовал требованиям конкурса на должность генпрокурора, поскольку на протяжении девяти месяцев до конкурса являлся членом Высшего совета прокуроров (ВСП) как и. о. главы Генпрокуратуры. Депутаты рекомендовали президенту РМ Игорю Додону издать Указ о прекращении служебных полномочий Харунжена.

Председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Серджиу Литвиненко сказал, что, согласно законодательству, на должность генпрокурора может баллотироваться лицо, которое за последние шесть месяцев не занимало должность члена ВСП.

"Харунжен с июля 2015 г. выполнял обязанности первого заместителя генпрокурора, а после отставки Корнелиу Гурина 26 февраля 2016 г., стал и.о. генпрокурора. Учитывая, что между и.о. и генпрокурором не существует никакой разницы по части полномочий и компетенций, Харунжен считался членом ВСП", - отметил он.

По словам депутата, хотя Харунжен не участвовал в тот период в заседаниях ВСП, это не аннулирует его статус полноправного члена этой структуры. Исходя из этого, он обладал реальным контролем и влиянием на шестерых членов ВСП на момент проведения конкурса.

Будущему руководству генеральной прокуратуры предстоит много тяжелой работы, особенно по части расследования банковской кражи и антиконституционного путча 7-15 июня. Такого мнения придерживаются депутаты парламентского большинства.

Депутат фракции Партии социалистов Влад Батрынча сказал на пленарном заседании во вторник, что в период правления ДПМ прокуратура заводила уголовные дела на народных избранников, о чем был проинформирован президент Игорь Додон.

"Демократы говорили об изменении Конституции. Да, мы голосовали за это, чтобы президент, избранный напрямую народом, мог назначать генпрокурора. Однако, что они сделали после того, как президент был избран? Подняли с постели президента Николае Тимофти, положили перед ним Указ, и он подписал назначение Харунжена", - напомнил он.

По мнению депутата, страна могла сэкономить и не нанимать детективное агентство Kroll для расследования банковской кражи, если бы прокуратура, на содержание которой из бюджета тратятся сотни миллионов леев ежегодно, делала бы свою работу, а не "придумывала уголовные дела на неугодных".

Депутат от Партии действия и солидарности Думитру Алайба напомнил, что прокуратура представляет общие интересы общества и защищает правопорядок, а также права и свободы граждан, руководит уголовным преследованием и осуществляет его, представляет в соответствии с законом обвинение в судах.

"Действующий генеральный прокурор Харунжен следовал другому мандату, нежели тому, который указан в Конституции. Он не заслуживает находиться там, куда назначен ДПМ по итогам конкурса, результаты которого были известны с самого начала", - считает он.

По словам Алайбы, Харунжен играл важную роль в обслуживании олигархических интересов, превратив Генпрокуратуру в политическую полицию для устранения неугодных и разрушения бизнеса по указке руководителей ДПМ.

Депутат от партии "Платформа достоинства и правды" Дину Плынгэу отметил, что во время обучения на юридическом факультете мечтал стать прокурором или судьей, однако к третьему году понял, что "все книги, кодексы и законы являются простой беллетристикой, которые можно выбросить на мусор, поскольку в Молдове перед законом равны не все".

"У людей украли миллиард, 7-15 июня совершено самое тяжкое преступление против государства - узурпация власти. Харунжен говорит, что он болен, верим, поскольку ни один здоровый человек не допустил бы столько злоупотреблений и не позволил пострадать учреждению, которое возглавляет, из-за скомпрометированной репутации", - считает он.

Самый молодой депутат подчеркнул, что все общество в один голос требует отставки генпрокурора, поскольку он был инструментом в руках ДПМ.

В свою очередь, депутаты от ДПМ назвали постановление парламента, выявившего нарушения при назначении генпрокурором Эдуарада Харунжена, "антиконституционным и опасным прецедентом". Об этом заявил депутат Владимир Чеботарь, отметивший, что "по Конституции, отстранение от должности генпрокурора осуществляется главой государства на основании соответствующего обращения со стороны Высшего совета прокуроров".

"К тому же, назначение на должность Харунжена оспаривалась в судебных инстанциях, которые единогласно подтвердили правомерность его нахождение в должности. Также есть решение Конституционного суда, который не нашел противоречий в назначении генпрокурора на должность", - напомнил бывший министр юстиции.

По его словам, "позиция ДПМ никак не связана с личностью генпрокурора, а призвана обратить внимание на опасность, которую сможет создать возникший прецедент". "Теперь парламентское большинство продолжит перекраивать законодательство в своих интересах, и назначать на государственные должности по собственному желанию", - считает демократ.

Он уверен, что "правящая коалиция наверняка сымитирует конкурс на данную должность и назначит человека из своего списка".

Чеботарь считает, что отставка генпрокурора создает "основания для будущего оспаривания", которые, однако, пока не обсуждались в Демпартии.

Депутаты от партии "Шора" воздержались при голосовании в парламенте Молдовы за отставку генерального прокурора Харунжена. Представитель фракции Петру Жардан пояснил во вторник на брифинге, что у депутатов от ПШ и ее председателя Илана Шора "нет причин защищать прокуроров, судей, правоохранителей".

"Мы не поддерживали и не поддерживаем нынешнего прокурора. У нас нет оснований защищать этого человека, но мы категорически против методов, используемых парламентским большинством", - сказал депутат.

В его понимании, глава ПШ и ее активисты на протяжении последних лет подвергались нападкам и давлению, как и со стороны тогдашней власти, так и с приходом месяц назад новой.

"Мы не видим разницы между прежним правлением и новым. Последние называют себя про-европейцами (во всяком случае часть из них). Но в чем это просматривается? В незаконных действиях! Смотрите, как поспешно был рассмотрен проект решения по генеральному прокурору, одобрение его в комиссии и включение в повестку дня пленарного заседания", - отметил представитель фракции ПШ.

Жардан уверен, что правящая в РМ коалиция "вступила не на путь процветания страны, а на прямую дорогу к политической диктатуре".