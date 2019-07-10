Негруца: "Мы не знаем, что требовал и какой контракт заключил НБМ с этой компанией Kroll"

Эксперт Transparency International Вячеслав Негруца уверен, что и в прокуратуре, и в компании Kroll знают имена бенефициаров, потому что список оффшорных компаний, представленных в отчетах Kroll 1 и 2, предполагает наличие бенефициаров. Бывший министр финансов отмечает также, что Kroll является частной компанией, она делает столько, сколько он нее требуют и по цене, по которой была договоренность. „Соответственно, спецификация и договор, заключенный с этой компанией, определяют область компетенции этой компании и, соответственно, результаты ожидаемого исследования можно было определить именно там, в спецификации, когда вы ограничиваете или пытаетесь получить только то, что вам удобно”,- заявил Вячеслав Негруца в интервью радиостанции Europa Liberă, цитируемом IPN.

„Хочу обратить ваше внимание на то, что на самом деле, чтобы иметь представление о том, насколько хорош или плох этот отчет, в общественном пространстве отсутствуют некоторые документы. Во-первых, речь идет о спецификации. Мы не знаем, что требовал, что просил, какой контракт заключил Нацбанк Молдовы с этой компанией Kroll. Если этот документ будет обнародован, то нам будет намного легче понять его качество, и ответил ли Kroll на все вопросы, заданные НБМ, именно поэтому Республика Молдова в лице НБМ попросила их сделать это”, - отметил эксперт.

По словам Вячеслава Негруца, неизвестно, каков договор и что предусматривают договорные положения, какова сумма, уплаченная за работу, проделанную Kroll, чтобы можно было понять, действительно их работа стоила этих денег или нет, не заплатили ли за эту работу слишком много. „Но я возвращаюсь к идее, что все-таки отчет Kroll 1 и 2 - это работа, которая создают для нас определенное понимание всего, что произошло тогда”, - отметил Вячеслав Негруца.

„Одно ясно, что наши власти, я имею ввиду следственные органы, безусловно, имеют всю информацию и понимание всего, что произошло. Вопрос в том, почему они не провели адекватное расследование всего, что произошло в банковском секторе? Почему они на самом деле пытались, с одной стороны, дать определенную интерпретацию и направление, с другой стороны, хотят скрыть некоторые вещи? Ведь все, что произошло и описал Kroll в своем отчете № 1, основано на информации, представленной Национальным банком. Так что, если бы не Kroll 1, мы не знали бы, что на самом деле именно группа граждан консолидировалась и взяла под свой контроль три банка, а Национальный банк знал об этом” - отметил эксперт.

По словам Вячеслава Негруцы, отчет Kroll 1 и 2 интересен только очень узкому кругу граждан, возможно, прокурорам, возможно экономистам, финансистам, но то, что важно для общественного пространства, для людей - это именно список бенефициаров. „Эта нерешительность, которая происходит, этот пинг-понг, вероятно, связан с деликатностью темы для определенных категорий бенефициаров, и их появление в общественном пространстве может вызвать у них определенный дискомфорт”, - добавил Вячеслав Негруца.