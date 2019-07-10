Павла Григорчука освободили из-под домашнего ареста

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Общество
Гражданского активиста Павла Григорчука, на которого завели уголовное дело о хулиганстве после инцидента с депутатом-демократом Сергеем Сырбу, перевели под судебный контроль. Решение принял суд сектора Буюканы на заседании 9 июля.
Прокурор Сергей Замэ настаивал, чтобы Григорчуку продлили арест, однако судья решил перевести подсудимого под судебный контроль. Григорчуку запретили покидать Кишинев и общаться с потерпевшим.
«Тем не менее, это тоже арест. Это сковывает мою свободу», – рассказал Григорчук.
Отметим, на прошлом заседании, суд оставил Григорчука под арестом несмотря на то, что адвокат Александр Боднарюк ходатайствовал об его освобождении. Боднарюк отметил, что в ПАСЕ зарегистрировали декларацию, в которой представители десятка стран потребовали освободить политических заключенных Молдовы, включая Павла Григорчука.
Активист Павел Григорчук находился под предварительным арестом с 23 марта после инцидента с депутатом-демократом Сергеем Сырбу. По версии депутата, Григорчук его избил. Сам Григорчук говорит, что дал Сырбу пощечину. Григорчуку уже трижды продлевали предварительный арест.
Григорчука обвиняют по статье о хулиганстве лицом, ранее уже совершавшим хулиганство. По ней подсудимому грозит до пяти лет тюрьмы. Дело Григорчука и Сырбу начал рассматривать суд Буюкан.
17 июня Григорчука перевели под домашний арест.
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