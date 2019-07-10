Более 3,8 млн допинговых препаратов были конфискованы в 33 странах мира

Европейское полицейское ведомство Европол совместно с Интерполом и при поддержке властей 33 стран провело масштабную спецоперацию против нелегального рынка спортивного допинга и контрафактных лекарств.

В результате было обнаружено и изъято около 4 миллионов анаболиков. В ходе операции задержали 234 подозреваемых, уничтожили 17 преступных группировок, разрушили 9 лабораторий и открыли более 800 уголовных дел. Задержания и обыски проводились в 23 странах Европейского Союза и еще 10 странах за пределами ЕС, в частности, в Германии, Украине, Молдове, Латвии, Литве, Франции, Великобритании, Колумбии и США, говорится в пресс-релизе ведомства.

Операция Viribus, которую возглавили итальянские карабинеры совместно с финансовым подразделением греческой полиции, стала крупнейшим событием такого рода. В Молдове расследование вело подразделение Интерпола в нашей стране. Чиновники сообщили нам, что никаких допинговых препаратов на территории нашей страны не обнаружили, и Молдова не играла роль страны-транзита, пункта назначения или производителя анаболиков.

“Некоторые обыски на территории не проводились, но они должны были предоставить некоторую оперативную информацию. Никаких прямых запросов в наш адрес от Европола не поступило”, заявил Виорел Центиу, глава бюро Интерпола в Молдове.

Большинство обысков прошли в Испании и Венгрии. Европейские власти также следили за спортивными событиями. На соревнованиях было проведено более тысячи тестов, чтобы выявить спортсменов, употребляющих допинг.