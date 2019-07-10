Игорь Додон встретился с представителями USAID в Республике Молдова

Стороны обсудили развитие проектов. Игорь Додон провёл очередную рабочую встречу - президент Молдовы встретился с представителями USAID, в частности, с Броком Бирманом. USAID - высший федеральный орган государственного управления Соединённых Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом.

Основные направления работы Агентства включают в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в развивающихся странах мира, впрочем, неофициально, USAID выполняет и часть разведывательных мероприятий.

- Сегодня провел встречу с господином Броком Бирманом, заместителем руководителя отдела USAID по Европе и Евразии.

В ходе беседы высоко оценил твердую поддержку и открытость USAID в деле возобновления многосторонней помощи Республике Молдова, выражающейся в том числе в решении увеличить финансирование демократического управления и экономического роста в Республике Молдова в размере 29 млн. долларов США.

Подчеркнул роль USAID как проводника демократических ценностей, устойчивого развития, как помощника в деле укрепления рыночной экономики, а также активного участника процесса развития Республики Молдова и укрепления ее роли как регионального игрока.

Дал высокую оценку и проектам USAID в Молдове в области СМИ, энергетики, инфраструктуры, гражданского общества и т.д. Мы рассчитываем и далее на поддержку и ценную для нас техническую помощь, оказываемую этой влиятельной организацией.

Кроме того, отметил, что после создания нового парламентского большинства гражданское общество находится в ожидании перемен к лучшему в нашей стране. Подчеркнул, что новая власть может оправдать эти ожидания только при условии поддержки со стороны внешних партнеров, - написал в Facebook глава государства.